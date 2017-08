LOS HOTELEROS MADRILEÑOS RESPONSABILIZAN DE LA 'TURISMOFOBIA' A LA FALTA DE REGULACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO

Google Plus

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) asegura que el crecimiento descontrolado de las viviendas de alquiler de uso turístico (VUT) sin regular es el principal causante de la ‘turistificación’ de los destinos (saturación de los mismos) y de impulsar la ‘turismofobia’ en algunas de las principales ciudades receptoras de viajeros, donde se han producido actos vandálicos.

El sector vincula este rechazo con la expansión del número de pisos turísticos sin reglar y con un aumento del volumen de viajeros, que cada vez hacen más uso de las plataformas P2P. Estas plataformas permiten a los propietarios de viviendas de alquiler publicar su anuncio de manera indiscriminada, independientemente de que sean legales o no, ya que no se les exige ningún requisito.

“No tenemos la menor duda de que si hay algo que genera la congestión de los destinos es el crecimiento descontrolado de la oferta ilegal de viviendas, con los problemas que de ello se deriva, como la gentrificación en los barrios céntricos de Madrid o el incremento de los precios de las viviendas”, apuntan desde la AEHM, que lamenta las situaciones violentas que se están viviendo en muchas localidades entre vecinos y turistas.

La asociación recuerda que el sector, además de fomentar la actividad económica de la región, cumple con el Plan de Ordenación Urbana, está sujeto a más de 400 normas, supera los estándares de calidad mínimos exigidos, cumple con las políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y dinamiza el comercio local.

En este sentido, critica que las viviendas de alquiler de uso turístico son las causantes del incremento del empleo precario e ilegal en la gran mayoría de los casos

AUSENCIA DE REGULACIÓN

Para la AEHM, el aumento de esta oferta ilegal responde a la ausencia de una normativa eficaz; una regulación que viene reclamando el sector desde hace más de un año y medio a la Comunidad de Madrid (CAM), organismo competente en esta materia.

En este sentido, la asociación tacha de "regresiva" la memoria del nuevo decreto elaborado por Cristina Cifuentes hace unas semanas, al considerar que es mucho más permisivo que el de 2014, aunque a día de hoy confían en que sus peticiones sean tenidas en cuenta.

“Hemos hecho llegar a la Administración un escrito muy duro reflejando aquellos aspectos con los que discrepamos y que, lejos de restringir, permite lo que antes no permitía”, indicó.

La AEHM informa de que el número de plazas en viviendas de alquiler de uso turístico sin registrar supera a las legales, algo que, a su juicio, atenta contra la sostenibilidad del destino e impulsa la 'turismofobia'.

“Hemos realizado fuertes inversiones para captar a un turista de calidad y respetuoso con la ciudad que visita. El principal perjudicado de este fenómeno es el sector hotelero, ya que nuestra actividad podría verse mermada por factores ajenos que en ningún caso tienen que ver con la calidad del servicio que prestamos”., agrega.

