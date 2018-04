MADRID. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID VE “CASI DEFINITIVO” EL ACUERDO Y AUGURA UNANIMIDAD EN EL PLENO

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, calificó este martes de “paso casi definitivo” el acuerdo con el Ministerio de Fomento, Adif y Castellana Norte para la Operación Chamartín, y dijo que espera “contar con un consenso unánime” de todos los concejales del Consistorio, incluidos los críticos de Ahora Madrid.



Calvo hizo estas declaraciones al término de un desayuno informativo en el que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció este acuerdo que podría desbloquear la llamada Operación Chamartín después de 25 años. El delegado la ve “por fin encauzada” y lo atribuyó a que “el Ayuntamiento ha tomado las riendas”, estableciendo el tope de edificabilidad de acuerdo con la capacidad real de la zona y una ampliación de vivienda pública para que beneficie a los madrileños.

Según sus cálculos, la edificabilidad se reduce una tercera parte, la que ya no se genera con las vías del tren, un total de 700.000 metros cuadrados, con lo que el máximo de viviendas será de unas 10.500, aunque ahora habrá que decidir de qué tipo.

Añadió que es “un paso casi definitivo” y que confía en que la aprobación inicial en Junta de Gobierno tenga lugar en julio, si bien advirtió de que en los planeamientos urbanísticos pueden pasar años hasta el inicio de las obras, que espera que tenga lugar “lo antes posible”.

Preguntado si no generará contestación en el propio seno de Ahora Madrid, el delegado vaticinó que la Operación Chamartín “es el proyecto que más apoyo va a tener”, pues todos los grupos lo apoyan, con lo que confía en tener “un consenso unánime”. Al insistírsele en si esto incluye a los ediles críticos de Ahora Madrid, puntualizó: “A todos los concejales que formamos parte del Ayuntamiento”.

Los portavoces municipales del PP y Ciudadanos, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, dudaron de esta unanimidad interna cuando se les preguntó al respecto en la manifestación de los sindicatos de la Policía Municipal que tuvo lugar hoy en la Plaza de la Villa.

Almeida, quien celebró que lo de la 'Operación Chamartín' “es un buen anuncio”, acotó que “ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento” y que “ya no puede haber excusas ni divisiones en el equipo de gobierno”, porque ésta “es una operación de ciudad” y ha de tramitarse “con la mayor celeridad posible”.

Para Villacís, “estamos en el lugar en el que estábamos hace un año”, cuando también se aprobó un plan que luego desató la contestación interna en los ediles del grupo “presos de sus servidumbres ideológicas”. En su opinión, “es una cuestión ideológica para ellos” y “presenten lo que presenten no van a contar con la unanimidad de Ahora Madrid”, por lo que se seguirá en la misma incertidumbre.



