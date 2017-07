FOMENTO DICE QUE LAS LICENCIAS VTC ESTÁN REGULADAS POR UNA LEY QUE CUENTA CON EL APOYO DE LA ASOCIACIÓN MAYORITARIA DE TAXISTAS

- Asegura que no hay un vacío legal y que la normativa establece una nueva licencia de VTC por cada 30 de taxi. El Ministerio de Fomento subrayó hoy en un comunicado que "el otorgamiento de licencias de arrendamiento de vehículo con conductor (VTC) está regulado en base a una ley que cuenta con el respaldo de la asociación mayoritaria del sector del taxi".

En respuesta a los taxistas que hoy han ido a la huelga, Fomento señala que "actualmente no hay un vacío legal, ya que la normativa establece una nueva licencia de VTC por cada 30 de taxi", e indica que "la huelga programada para este jueves no ha contado, por tanto, con el respaldo de la asociación mayoritaria, que representa el 70%".

Además, el Ministerio afirma que la situación que atraviesa actualmente el sector de taxi es consecuencia de la aprobación de la 'ley ómnibus' por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2009.

"Para evitar la inseguridad jurídica creada con esta ley, el Gobierno aprobó en 2013 una nueva regulación en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, evitando así que prosperasen los recursos para obtener licencias por vía judicial presentados a partir de entonces", indica la nota.

El Ministerio de Fomento agrega que "va a seguir trabajando para evitar que esas licencias que se están dando por orden judicial fruto del vacío legal generado después de la 'ley ómnibus' se utilicen con fines especulativos".

Por otro lado, Fomento insiste en que la regulación del sector del taxi y el otorgamiento de licencias es competencia de los ayuntamientos y no del Ministerio.

