SEGURA DICE QUE LA CNMV “FORZÓ” LA LEGISLACIÓN “HASTA LÍMITES DISCUTIBLES” PARA PROTEGER A LOS INVERSORES DE LA CRISIS

El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura defendió este martes que el organismo “hizo lo posible, dadas sus competencias supervisoras y las limitaciones de la legislación” en la gestión de los problemas generados por el estallido la crisis financiera.



En la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera, Segura, que ocupó la presidencia de la CNMV entre 2007 y 2012, aseguró que la legislación se “forzó hasta límites discutibles” para la protección de los inversores.

Así, subrayó que “nadie puede sentirse satisfecho” por lo que ha supuesto la crisis, para agregar el modelo competencias de supervisión financiera español se ha demostrado “insuficiente”.

Según Segura, en España se “peco de optimista” en la previsión sobre la resistencia del sector financiero español a la crisis. De esta manera, expuso que las entidades tenían una “muy alta” exposición al sector inmobiliario, además de que había “evidencia sólida” desde 2003 de una sobrevaloración del precio de la vivienda. A ello se unió, además, que el colchón de recursos propios que tenían las entidades financieras no era suficiente si la crisis persistía.

SALIDAS A BOLSA Y PREFERENTES

En cuanto a la salida Bolsa de entidades financiera durante su periodo al frente de la CNMV y, en concreto, sobre la de Bankia en julio de 2011, defendió que se comprobó que la información pública fuera la que exigía la ley, que las cuentas no presentaran salvedades y que contaban con la preceptiva no oposición del Banco de España.

Respecto a las participaciones preferentes, Segura explicó que cuando se produjo un 'boom de las emisiones', como en 2009, que se emitieron 11.600 millones de euros, la CNMV “reforzó” la información que había que dar a los inversores minoritarios y también la “acción supervisora”.

En este sentido, aseguró que la Comisión ayudó a “mitigar”, aunque “no resolver”, el impacto que podía tener este producto financiero en los inversores minoritarios.

RECOMENDACIONES

Segura aprovechó su intervención para hacer una serie de recomendaciones, como armonizar los test de conveniencia que realizan las entidades a los inversores, que la CNMV tenga competencia para fijar normas más estrictas en las emisiones para evitar conflictos de intereses, dotar a la Comisión de instrumentos “más potentes” para la investigación y que las multas sean “disuasorias”.

También defendió que las actas de la Comisión Ejecutiva y del Consejo de la CNMV se hagan públicas y que el Plan de Actividades Anual del organismo fuera presentado y debatido en sede parlamentaria.



