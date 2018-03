LAVAPIÉS. COMERCIANTES DE MADRID PIDEN PERSEGUIR A LAS “MAFIAS” QUE “EXPLOTAN” A LOS MANTEROS

La Confederación de Comercio Especializado de Madrid (Cocem) pidió este viernes una mayor lucha contra las “redes mafiosas” que “están detrás de los manteros, que son unos explotados”.



Así lo indicó en declaraciones a Servimedia el presidente de Cocem, Luis Pacheco, quien denunció que la venta de los manteros es “una práctica ilegal” que supone “competencia desleal” hacia el comercio legal.

En este sentido, Pacheco pidió responsabilidad al Ayuntamiento para “que no se permita la usurpación del suelo público de las calles de Madrid para ejercer una venta que es absolutamente ilegal”, aunque señaló que “no les pedimos que metan a nadie en la cárcel, pero sí que se prohíba esta actividad”.

Para Pacheco, “el mantero es un explotado de esa red ilegal, que es la que verdaderamente hay que perseguir”. “No vamos contra ellos, sino contra la mafia que hay detrás y les tiene ahí por tres perras gordas, y que se está metiendo muchos millones en el bolsillo con contenedores enteros que van y vienen con productos falsificados y que no pagan un solo céntimo de euro en España”, denunció.

Sobre el perjuicio al comercio legal, el presidente de Cocem recordó que éste “paga sus cánones, cuotas y ‘copyright’” para realizar su actividad y que ésta da recursos al Estado mediante el pago de impuestos. “No sabemos de dónde vienen estos productos. No sabemos si se han hecho con explotación infantil o en países donde no se han pagado impuestos”, añadió.

Además, cifró en hasta un 30% la merma que la actividad de los manteros provoca en las ventas de los comercios legales de la zona centro de Madrid.

“Lo más grave es que estamos fomentando y dando pábulo a una red mafiosa de importación y exportación de productos falsificados en la que los inventores de esto van en Jaguar, en Mercedes, y viven en mansiones”, criticó Pacheco, quien pidió un aumento de los controles en las entradas de las mercancías y propuso que se busquen alternativas laborales para los manteros.



