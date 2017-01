LA OMT LAMENTA QUE EL TURISMO SE HA CONVERTIDO EN “UNA DIANA” DEL TERRORISMO

El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, lamentó este lunes en el Fórum Europa que la infraestructura del turismo se ha convertido en una diana del terrorismo, “porque se han dado cuenta de que es uno de los motores de la economía mundial y de la globalización”.

Así lo indicó Rifai en el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum donde apuntó que hoy se atacan aeropuertos, playas, hoteles y lugares donde se reúne la gente “para causar daño y tratar de perjudicar al país”.

El responsable de la OMT aseguró que “los terroristas saben que afectan a la economía del país atacado y que causan caos en el mundo”. En este sentido, aseguró que “intentan atacar nuestro derecho a ser felices y a disfrutar”. Por ello, “es crucial que sepamos la agenda de los terroristas y no les pongamos las cosas muy fáciles”, subrayó.

Rifai apuntó que “la globalización nos ha unido y los retos globales”. Por tanto, “cada incidente en el mundo, lo sentimos como si fuese en la puerta de nuestra casa, porque estamos mejor informados”.

En este sentido, señaló: “Nos damos cuenta de que ningun lugar es inmune y que cualquier lugar puede ser atacado, por lo que ningún lugar es seguro 100% y todos estamos en el mismo barco”.

Rifai comentó que las crisis están conectadas con principios sociales, pero lamentó que “confundimos el turismo, terrorismo, inmigración, trabajo y desempleo en un mismo saco” y añadió que “hay que diferenciar, porque si no, no resolveremos los problemas”.

Por estos motivos, el secretario general de la OIT recalcó que “no debemos permitir que el terrorismo y los terroristas nos aislen”.

Ante esta situación, Rifai aseguró que “debemos estar preparados porque las partes interesadas en el turismo deben estar más relacionadas”.

Así, pidió mayor relación entre fuerzas de seguridad y el sector turístico, ya que “necesitamos planes de prevención y preparación”. A este respecto, remarcó que deben ser planes nacionales donde haya medidas que proporcionen seguridad. “No podemos viajar con miedo”.

Además sugirió que “debemos entender la naturaleza de los enfrentamientos, estando bien informados, sin dar facilidades a los terroristas”. Por otro lado señaló que debemos ver la manera que nos comunicamos. “Tenemos que saber que los medios no son el enemigo y debemos buscar que el Gobierno y los medios informen de forma responsable”.

“También debemos tener mucho cuidado con los consejos y recomendaciones sobre donde ir o no ir de viaje, ya que estamos castigando a las víctimas doblemente y recompensando al agresor”, advirtió Rifai.

El secretario general de la OIT puso el ejemplo del atentado en el aeropuerto de Ataturk, donde a las ocho horas de producirse, ya había reiniciado su actividad. “Este hecho manda un mensaje a los terroristas de que no van a poder cambiarles su forma de vida, que es lo que pretenden con los atentados”, subrayó.

En relación a los llamados ‘turistas prestados’, Rifai destacó que “España lo ha hecho muy bien este año, porque hace las cosas que debe hacer”, por lo que “no se ha beneficiado de la mala fortuna de otros que han sufrido ataques terroristas”.

En este sentido, Rifai apuntó que países como Egipto, Turquía y Túnez perdieron en 2016 alrededor de cuatro millones de turistas, mientras que España “ha recibido más del doble en un año”. “Todos quieren que le vaya bien a los países del Mediterráneo, porque si le va bien al vecino, a nosotros también y nunca al revés”, concluyó.

