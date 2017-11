UGT LAMENTA QUE LA PATRONAL MANTIENE LA MISMA POSICIÓN PARA EL NUEVO ACUERDO SALARIAL

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, lamentó hoy que la patronal española CEOE “está en una posición similar” a la de la negociación del acuerdo salarial de 2017 de cara a renovar el pacto el próximo año, y la situación en Cataluña le facilita no avanzar en las negociaciones.

Así lo dijo el líder de UGT en el marco de las ‘Jornadas Confederales de Acción Sindical y Negociación Colectiva para 2018’, celebradas en Madrid.

Álvarez reivindicó "un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que tenga efectos positivos para todos los trabajadores, sobre todo para los de las empresas con menos presencia sindical”.

El responsable sindical explicó que de momento no se ha constituido la mesa de negociación para el acuerdo salarial, y añadió que “la situación en Cataluña hace cómoda a la patronal el no dar el paso de constituir la mesa; tampoco lo ha facilitado el no entrar en su juego en las negociaciones de este año”.

Pero, agregó, “hay que convertir el AENC en la primera salida de la negociación colectiva", al tiempo que advirtió de que “un AENC que no recoja elementos claramente positivos para el desarrollo de la negociación colectiva no lo vamos a firmar".

Además, consideró que la negociación colectiva no debe solo ceñirse a los salarios, sino también extenderse a otros asuntos como la formación.

En esta línea, Álvarez explicó que “hemos introducido ya en el debate que, de la jornada laboral, una parte vaya al trabajo y otra a la formación”, elementos de igualdad para cerrar la brecha salarial de género o avanzar en prevención de riesgos laborales.

Asimismo, el responsable de la central incidió en la cuestión de “quién paga los costes de la negociación colectiva, porque nosotros no negociamos para nuestros afiliados, sino para todos los trabajadores también”, y “queremos que se nos pague lo que nos cuesta el trabajo común de la acción sindical".

