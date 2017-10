ÁLVAREZ (UGT) LAMENTA QUE PARA EL GOBIERNO SEA MÁS FÁCIL “RESCATAR AUTOPISTAS QUE A PERSONAS”

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera que “para el Gobierno es más fácil rescatar autopistas que a personas” ante la negativa del Ejecutivo de revalorizar las pensiones en función del IPC mientras destina entre 2.000 y 5.000 millones al rescate de las autopistas quebradas.

Así se expresa Álvarez en su blog ‘Valor sindical’, donde afirma que esto se produce “una vez más” y recuerda caos como el del Castor o el rescate bancario.

“Hay que recordar casos como los 1.350,7 millones que el Ejecutivo pagó a ACS en compensación por la plataforma gasista Castor, o los 51.303 millones (oficiales) que inyectó a los bancos y de los que solo ha recuperado 2.666 millones y que ya presume que difícilmente podrá recuperar miles de ellos”, añade.

Por otro lado, denuncia que “un Gobierno que apela siempre al diálogo social, en una de las primeras cuestiones importantes que ha tenido que tratar en la nueva Legislatura sigue sin estudiar las propuestas de los sindicatos, mantiene congelado el diálogo social, no nos ha dado explicaciones, no reconoce las necesidades de los pensionistas y tampoco argumenta la negativa a esta revalorización”.

“Si el Gobierno no quiere contar con el Pacto de Toledo y con el diálogo social es su problema, pero su deber es cuidar y gestionar adecuadamente el sistema de pensiones, y eso no incluye ni los recortes ni el desmantelamiento del mismo”, sentencia.

Por último, defiende que “el gasto no es un problema para revalorizar las pensiones por encima de la inflación. Si hay dinero para rescatar las autopistas, que han supuesto un repago para la población, tiene que haber dinero para pagar las pensiones”.

