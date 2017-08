EL PRAT. EULEN LAMENTA LA FALTA DE ACUERDO CON EL COMITÉ DE HUELGA Y SE SOMETERÁ A LA DECISIÓN DEL GOBIERNO

La compañía Eulen lamentó este jueves tras la reunión mantenida con el Comité de Huelga de la empresa “no haber podido, ni siquiera debatir para lograr un árbitro aceptado por las dos partes”, por lo que la empresa se someterá “como no puede ser de otro modo, a la decisión que adopte sobre este asunto el Ministerio de Fomento”.

Eulen informó que en dicha reunión, el asesor del comité de huelga ha manifestado que "entienden que no procede un laudo obligatorio", no aportando candidato alguno para la búsqueda del acuerdo.

Ante estas manifestaciones, aun habiendo barajado por parte de la empresa varios nombres que “reunían las condiciones requeridas para realizar la función de árbitro, no se han realizado las propuestas”.

Esta reunión se ha dado tras la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de iniciar un procedimiento que ponga fin al conflicto de los empleados de seguridad del Aeropuerto de El Prat, con la emisión de un laudo de obligado cumplimiento.

Ante esta situación, será el Gobierno el que deberá proponer un árbitro a partir de las 11 horas de mañana y antes de las 11 horas del sábado.

