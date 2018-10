LAB pide "decisiones políticas" para cambiar que las políticas de conciliación se hagan "a costa de las mujeres"

En un comunicado, el sindicato ha recordado que esta semana el Tribunal Supremo ha declarado que las prestaciones por maternidad recibidas están exentas del pago del IRPF. En su opinión, las haciendas forales "deben ser soberanas la hora de tomar sus propias decisiones sin que éstas estén vinculadas a las decisiones estatales, pero, a su vez, queremos construir un modelo que ponga la vida en el centro".

"Hablamos de llevar al centro las labores de cuidados. Es decir, hablamos de la toma de medidas para que estos trabajos puedan llevarse a cabo de forma corresponsable, hablamos de impulsar verdaderas medidas de conciliación", ha precisado.

En este sentido, ha pedido a las haciendas forales que devuelvan el dinero retenido de las prestaciones establecidas "para afrontar las labores de cuidados", y ha considerado que, "a falta de una decisión al respecto por parte de la Hacienda Foral, es legítimo que las personas que han recibido este tipo de prestaciones realicen su reclamación a las haciendas".

Tras recordar que la sentencia tiene carácter retroactivo pero cuenta con un límite de tiempo, LAB ha explicado que todas las personas que hayan estado en baja por maternidad desde 2014 pueden pedir la devolución de lo que pagaron por IRPF, "lo que quiere decir que pueden pedir las declaraciones de la renta de 2014, 2015, 2016 y 2017".

Para LAB, el debate surgido en torno a esta decisión lleva "a un debate más profundo" y es que "las políticas de conciliación se realizan aún a costa de las mujeres y las diputaciones, además, profundizan en estas situaciones".

Además de denunciar la actitud de las diputaciones, el sindicato ha considerado necesarias "decisiones políticas para dar la vuelta a la situación", porque "no es serio que hoy en día los gobiernos digan que la políticas a favor de la igualdad son una prioridad, pero tengamos que estar esperando a una sentencia para saber cuáles son los derechos de las mujeres".

"No es serio que no haya medidas eficaces de cara a la corresponsabilidad y que anden cambiando medidas para la conciliación de un día para otro. Los derechos, el dinero y el tiempo no están en venta", ha advertido.

LAB ha defendido que, "independientemente que la mujer presente o no reclamación o que un juez la acepte, la decisión y el resultado último no pueden ser en función de esos pasos o factores, ni tampoco de hacia dónde se decanta la balanza en un momento político concreto". "Las políticas a favor de la igualdad no vendrán de los juzgados, por lo que necesitamos y pedimos decisiones políticas de verdad", ha concluido.