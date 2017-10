Krugman prevé un 25 % de posibilidades de que EE.UU. "destruya" el TLCAN

El premio nobel de Economía Paul Krugman estimó hoy en un 25 % las posibilidades de que se cancele el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por las presiones de EE.UU., cuyas demandas calificó de "píldoras venenosas".

"Acabar con el NAFTA (siglas en inglés del TLCAN), si sucede, todavía me parece la alternativa menos posible. Diría que hay un 25 % de posibilidades", afirmó Krugman en un simposio organizado por The New York Times en el Museo Tamayo de la Ciudad de México.

En caso de que se cancelara esta acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, en vigor desde 1994 y en plena renegociación, el economista estadounidense estimó dos posibles finales.

Uno "suave", en el que terminaría el convenio pero se seguirían aplicando la reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que reduciría el PIB mexicano en un 2 % y llevaría a perder certidumbre.

Y el final "duro", en el que el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump decidiera, por ejemplo, imponer aranceles del 30 % a los productos mexicanos, lo que generaría un impacto mucho más negativo en la economía.

"De cualquier manera, México va a sobrevivir, tiene fuerza de trabajo y ha adquirido posibilidades de manufactura", aseguró el nobel.

Esta semana se celebró una complicada cuarta ronda de negociaciones del TLCAN en Washington que se ha cerrado sin avances y con la retórica del Gobierno de Trump más encendida que nunca al considerar que ni México ni Canadá atienden sus demandas, lo que llevó a extender las conversaciones hasta 2018.

El nobel criticó peticiones del Gobierno estadounidense como la revisión quinquenal del acuerdo comercial, al considerar que esto quitará certidumbre a los empresarios.

Además, recordó que las economías entre las naciones están muy integradas, por lo que Trump se enfrentará con sus propios empresarios si cancela el tratado.

No obstante, estimó que el presidente de Estados Unidos puede cancelar el TLCAN, tal y como busca hacer con la reforma sanitaria impulsada por Barack Obama en 2010.

"Como acto de venganza, ira, o por inseguridad, (Trump) puede destruir el TLCAN", opinó el economista.

Krugman estimó que el Congreso no respaldará a la Administración de Trump sobre este acuerdo que impulsó el comercio entre los tres países, al pasar de 290.000 millones de dólares en 1993 a 1,1 billones de dólares en 2016.

De esta manera, el nobel de Economía pronosticó que las negociaciones del TLCAN -que deben cerrarse en el primer trimestre de 2018- concluirían con cambios "cosméticos" que le permitirán decir a Trump: "Me salí con la mía".

En este diálogo, Krugman señaló que el TLCAN fue positivo para acercar México a Estados Unidos e impulsar la democracia, pero no para "construir desarrollo" y recortar la brecha de desigualdad entre la población mexicana y entre los tres países.