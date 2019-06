José García (Jaume I de Economía) advierte del "desajuste" entre el sistema educativo y el mercado laboral

El valenciano José García Montalvo, galardonado este martes con el Premio Jaume I de Economía 2019, ha advertido sobre el "desajuste" entre el sistema educativo y las capacidades que luego se precisan en el mercado laboral, por lo que insta a dejar de lado "discusiones primarias" sobre la educación para centrarse en los "temas realmente importantes".

En este sentido, ha señalado la necesidad de "combinar humanidades, filosofía y la ciencia en un mundo hipercomunicado en el que es necesario ser capaces de entender una verdad científica, saber qué fuentes utilizar". A su juicio, hay que "educar en un espíritu cada vez más crítico para saber moverse un mundo de hiperinformación y más creativo para diferenciarnos de las máquinas".

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press, tras alzarse con el premio Rei Jaume I 2019 "por su valiosa y original investigación, clarividente y ligada estrechamente a la realidad económica. También tiene un don para ver el aspecto de formulación de políticas públicas".

Según el investigador, el desempleo es un "problema secular" en España, donde "el problema fundamental" radica en el desajuste entre el sistema educativo y el mercado laboral real. Para evitar esta situación ha abogado por un "marco estable pero también ágil, capaz de ajustarse a un mundo cada vez más cambiante, que tenga consistencia a largo plazo".

En esta línea, ha señalado la necesidad de abandonar "discusiones primarias" como son si Religión sí o no, o si Educación Para la Ciudadanía cuenta o no cuenta, mientras otros países "discuten temas importantes" como puede ser cuándo enseñar a los niños a programar.

En cuanto al mercado hipotecario español, el García Montalvo ha asegurado que la situación es muy distinta a la que se vivió antes de 2008 y ahora los criterios para conceder un crédito son "muy restrictivos", de modo que no se prevé una nueva burbuja inmobiliaria.

No obstante, ha advertido que "hay que estar atentos y esto no puede suponer una relajación porque la historia se repite y no aprendemos", ha lamentado.

Respecto a los mercados crediticios, cree que en estos momentos son "contestables" y que la "brutal competencia" de hoy en día con la evolución digital de la banca impiden que la concentración bancaria se traduzca en más costes para los ciudadanos. A su juicio, la "presión" de la banca por la competencia "impide" una subida de tipos.

José García Montalvo es doctor por la Universidad de Harvard, licenciado en la Universidad de València y actualmente profesor de Economía en la UPF y profesor investigador en la BGSE (Barcelona) y en el IVIE de València.

Este investigador ha expresado su "ilusión" al conocer que se le ha concedido el Premio Jaume I de Economía, un galardón que considera "el más relevante" en el ámbito nacional y que al entregarse en Valencia, como valenciano le ha proporcionado "doble satisfacción".

García Montalvo aborda una amplia gama de temas que analiza con técnicas avanzadas usando datos extraídos de fuentes poco convencionales. Entre los temas que investiga destacan el desempleo y el desajuste educativo en el mercado de trabajo, la evolución del mercado crediticio e hipotecario en España.

Muy importante también en su trabajo es el estudio de temas menos convencionales como el desarrollo económico o el conflicto, o la investigación histórica en el Archivo de Indias sobre el nivel educativo de los "conquistadores", o sobre el papel del género de los decisiones en la concesión del crédito bancario. No rehuye la defensa pública y apasionada del resultado de sus investigaciones, siempre que es necesario.