Jáuregui dice no estar sorprendido con avales recogidos por Pedro Sánchez

"Es muy probable que las elecciones primarias estén más o menos ubicadas en torno a quienes han obtenido más avales, pero todavía hay tiempo para poder discutir y para poder hablar", ha explicado Jáuregui, en declaraciones a la prensa junto al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, al ser preguntado por su valoración sobre los avales cosechados por los candidatos.

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha dado la sorpresa este jueves en Ferraz al presentar 57.369 firmas para convertirse en candidato a las primarias, a tan solo 5.000 de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cuya candidatura aspiraba a "arrasar" en este proceso.

Jáuregui ha admitido que no le ha sorprendido el número de avales cosechados por Sanchéz. "No, por lo que estábamos viendo, no, no me sorprende", ha admitido.

Al ser preguntado si cree que, al final, ganará las primarias para liderar al PSOE quien más avales ha cosechado, ha dejado claro que "no es definitivo" este dato.

Jáuregui ha defendido que "las primarias son una oportunidad para que el PSOE enriquezca su proyecto, modernice su oferta a los ciudadanos" y ha confiado en que puedan "elegir un liderazgo que resuelva los graves problemas que tiene la socialdemocracia" como se ve "en Francia, por una izquierda populista, que acaba siendo antiizquierdas".

"El PSOE tiene que ser la gran familia socialdemócrata y las primarias tienen que aprovecharse para que construyamos un proyecto moderno y adecuado a lo que la mayor parte de la gente está reclamando", ha remachado.

DESDE UGT, RESPETO AL PROCESO

El líder sindical ha rechazado pronunciarse sobre la preferencia de UGT de candidato y cuál cree que combatirá mejor el empleo precario.

"La UGT ni participa ni participará en un proceso, que respetamos mucho y creemos que tiene que solventar el Partido Socialista Obrero Español", ha zanjado, insistiendo en que "ni una sola palabra" suya "hará que alguien pueda pensar que haya una indicación de voto determinada por una candidata o un candidato u otro". Tampoco ha tenido, ha dicho, "la oportunidad de mirar los programas de los candidatos".