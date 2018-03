LA JUNTA DEL BBVA VOTA HOY EL NOMBRAMIENTO DE JAIME CARUANA COMO CONSEJERO

BBVA celebra hoy su Junta General Ordinaria de Accionistas, que recoge en el orden del día el nombramiento como nuevo consejero independiente de la entidad del exgobernador del Banco de España Jaime Caruana, así como de Ana Peralta y Jan Verplancke.



Peralta, entre otros, ha ocupado puestos en Bankinter, Banco Pastor y Deutsche Bank España. Del belga Verplancke, BBVA destaca que tiene una amplia experiencia en tecnologías de la información y banca. Entre 2004 y 2015 asumió el área tecnológica de Standard Chartered Bank como director de Información (CIO) y director global de Tecnología y Operaciones Bancarias, desde la sede del banco en Singapur.

De esta manera, tras la Junta General el Consejo de BBVA contará con una composición de 15 miembros, en la que los independientes son mayoría (8). En cumplimiento de los compromisos asumidos con el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), Caruana no asumirá la condición de consejero de BBVA hasta el próximo 1 de junio.

Además, la Junta, que se celebra en el Palacio Euskalduna de Bilbao, recoge en el orden del día la propuesta de aprobación de las cuentas anuales de BBVA correspondientes a 2017. A ello se une la votación consultiva del ‘Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros’.

Por otra parte, se propone a los accionistas la aprobación de un nivel máximo de remuneración variable de hasta el 200% del componente fijo de la remuneración total para un determinado colectivo de empleados cuyas actividades profesionales inciden de manera significativa en el perfil de riesgo del grupo.

SUCESIÓN EN LA PRESIDENCIA

Además, esta Junta se celebra después de que el presidente de BBVA, Francisco González, confirmara que dejará el cargo el año que viene, pues cumple 75 años en octubre de 2019.

En la última presentación de resultados del banco, González recordó que la edad para que se jubile está fijada en la entidad en 75 años y que eso no va a cambiar.

“Tenemos un equipo fabuloso y no va a haber sorpresas” en lo que se refiere a la sucesión al frente de la entidad, aseguró. Interpelado sobre si el sucesor saldrá del banco, señaló que “cualquier cosa que no vaya por ahí será una gran sorpresa, el primero para mí”.



