LA JORNADA LABORAL EN ESPAÑA ES IMPRODUCTIVA Y GENERA CADA VEZ MÁS ESTRÉS, SEGÚN KAIZEN INSTITUTE

La jornada laboral de los trabajadores en España es improductiva y mantiene una tendencia cada vez mayor al estrés laboral, según la consultora Kaizen Institute.

Según informó la consultora este miércoles en un comunicado, sólo el 20% del tiempo de una jornada laboral en España se invierte en tareas de alto valor para el negocio.

Kaizen considera “especialmente preocupante” que estos datos “confirman el tópico del presencialismo que se vive en las empresas españolas, ya que hasta un 19% de la jornada, más de una hora y media diaria, corresponde a tiempos muertos que podrían reinvertirse en otras actividades más rentables”.

Por otra parte, el jefe de operaciones de Kaizen, Borja Iglesias, señaló que “el fallecimiento por agotamiento no es algo exclusivo de la cultura nipona y, aunque se trate de casos aislados, las empresas europeas deben poner en marcha urgentemente medidas para luchar contra el estrés laboral”.

En esta línea, desde la consultora apuntan “la paradoja de que en España un 20% del tiempo de trabajo sea improductivo y se corresponda con el presencialismo, mientras que el estrés laboral es una tendencia cada vez mayor. Ello se debe a que el estrés en el trabajo puede deberse no sólo a una carga excesiva de tareas, sino también a no saber cómo llevarlas a cabo con éxito o a una combinación de ambas” añadió Iglesias.

Para Kaizen Institute, el estrés laboral “es la consecuencia directa de una gestión empresarial incorrecta, en la que la dirección se enfoca exclusivamente en los resultados, poniendo excesiva presión en los empleados sin prestar atención a los procesos”.

Por ello, Kaizen propone varias medidas para reducir el estrés a la vez que se aumenta la productividad. Estas medidas pasarían por medir las tareas y analizar cuáles aportan valor y cuáles son prescindibles, orientarse a los procesos para dotar a los trabajadores de los recursos necesarios para resolver sus tareas en el tiempo y forma exigidos, y escuchar al empleado para comprender su realidad en la empresa, así como sus necesidades y peticiones.

