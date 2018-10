Dinero

Italia admite su desvío de las reglas, pero promete tomar "todas las medidas" si deuda y déficit no bajan

El Gobierno de Italia ha reconocido que su enfoque de política presupuestaria para 2019 no está en línea con las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aunque ha expresado su compromiso de no ampliar el déficit estructural en los próximos años, asegurando que en caso de que las lecturas de déficit y deuda no evolucionen según lo previsto adoptará "todas las medidas necesarias".