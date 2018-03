Irlanda analizará con Facebook el uso de publicidad política en la red social

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) informó hoy de que analizará el uso de publicidad política en Facebook, a raíz de la supuesta filtración de datos de usuarios de la red social a la empresa Cambridge Analytica (CA).

La DPC señaló, en un comunicado, que abordará con Facebook Ireland, que tiene su base de operaciones europeas en Dublín, los mecanismos adoptados por la compañía para "supervisar activamente" el buen uso de la red social por parte de "desarrolladores de aplicaciones y terceros".

La responsable de la DPC, Helen Dixon, dirigirá este proceso de revisión, en respuesta a la supuesta actuación de la consultora británica CA, que, según han destapado varios medios, pudo aprovechar los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook para ayudar a la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La comisaria irlandesa ha asegurado que la "búsqueda de blancos" en la red social para enviarles "publicidad política" y "noticias patrocinadas" sigue siendo una práctica habitual.

"En ausencia de leyes que regulen específicamente los mensajes políticos dirigidos online, la DPC tiene intención de presentar líneas orientativas a los usuarios para que puedan saber cómo reciben ciertos anuncios e historias", explicó la comisión.

Asimismo, la comisión quiere enseñar a los clientes cómo pueden "silenciar" o "desactivar" los mensajes "procedentes de esas fuentes" y "cómo pueden modificar sus preferencias de publicidad para controlar el tipo de anuncios que les llegan".

Según informaron el diario estadounidense "The New York Times" y el dominical británico "The Observer", la compañía CA, que fue contratada tanto por los responsables de la campaña electoral de Trump como por la campaña a favor del "brexit", previa al referéndum en el Reino Unido en junio de 2016, recopiló información de millones de votantes a través de Facebook.

A partir de esos datos, diseñó un programa informático para predecir el sentido de voto de millones de personas y tratar de influir en sus decisiones, según las revelaciones de ambos medios de comunicación.

Un portavoz de Facebook Ireland comunicó hoy al diario "Irish Independent" que la supuesta actuación de Cambridge Analytica habría afectado principalmente a los datos de usuarios de la red social en Estados Unidos, mientras que en Europa podría haber afectado a apenas un 1 % de cuentas.

Al respecto, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, fue hoy preguntado en Berlín por la posibilidad de que las lagunas de la DPC pudieran ser utilizadas por la consultora CA para obtener en 2014 datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook en EEUU y usarlos para tratar de influir en su voto, según las sospechas.

Varadkar aseguró que las citadas lagunas fueron cerradas hace tres años y que su país reforzó esta comisión, aunque admitió que no se puede ser complaciente de cara al futuro ante la posibilidad de que haya personas interesadas en interferir en elecciones y referendos.