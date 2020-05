Invierte en criptomonedas y mejora tu estado financiero

Contenido patrocinado

Las criptomonedas se han convertido en uno de los medios de pago con gran popularidad en los últimos años, sobre todo con el valor que pueden tener monedas como el Bitcoin o Ethereum. Por tal motivo, invertir en ellas se ha convertido es una las mejores opciones que tienes para mejorar tu estado económico en la actualidad.





¿Dónde encuentras bitcoins? Hoy día son muchas las formas de conseguir bitcoins para tus inversiones, y aquí te presentamos algunas de las formas donde comprar Bitcoin. Tarjetas de débito o crédito Ésta es una de las maneras más rápidas y fáciles de conseguir comprar criptomonedas. Puedes utilizar VISA, American Express, Mastercard y más, de esta manera puedes comprar los bitcoins de forma inmediata, ya que el dinero se transfiere al instante. Transferencia bancaria Una opción válida también, es por medio de transferencias bancarias desde España. El tiempo que tardan estas transacciones no es mayor a un día, gracias a la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA). Transferencias bancarias urgentes Por otro lado, si necesitas de manera urgente las criptomonedas, puedes realizar una transferencia instantánea. El beneficio de este método es la rapidez del mismo, ya que solo se tarda entre unos 10 a 20 segundos en comprar los bitcoins. Sin embargo, debes prestar atención a las condiciones del banco, hay algunos que lo ofrecen de forma gratuita mientras que otros cobran comisiones. Éstos son los métodos más comunes para invertir en criptomonedas, de igual manera puedes conseguir plataformas como Coinmotion, la cual está regulada de forma oficial para la compra y venta de criptomonedas, ya que está registrada oficialmente por la entidad pública FIN-FSA de Finlandia, que es homólogo de la CNMV en España. ¿Por qué Ethereum? Si por el contrario te interesa más comprar ethereums, la cual es una criptomoneda igual de popular y beneficiosa para invertir como el Bitcoin, es importante que conozcas las ventajas que te ofrece invertir en ella. La primera de estas ventajas es la seguridad, ya que todas las transacciones se realizan por medio de una clave compartida entre los compradores y vendedores, además de que se debe tener un monedero electrónico. También permite redactar contratos inteligentes. Por otro lado, la revalorización del Ethereum también lo convierte en una excelente opción, ya que a pesar de ser muy volátil y tener cierto riesgo, el valor de la criptomoneda puede ser más elevado que al utilizarlo cuando invertiste en ella. Además, es importante que tengas diversificación en tu cartera, por lo que contar con criptomonedas como bitcoins o ethereums, te permite tener distintas opciones de inversión, cuyo valor puede bajar o subir dependiendo del mercado. Por lo que si uno desciende mucho mientras el otro asciende, o si uno tiene vetos mientras que el otro no, te permite contar con varias opciones que te generen ganancias en todo momento. Ya sea Ethereum o Bitcoin, ambas criptomonedas representan una gran forma de inversión en la actualidad, que te permiten mejorar tus finanzas personales sin mucho esfuerzo. Solo basta con mantenerse informado sobre sus subidas y bajadas, así como saber cuándo comprar o vender. ¿Por qué invertir en criptomonedas? Actualmente invertir en criptomonedas resulta muy beneficioso, ya que no solo apuestas por la moneda del futuro, sino también en otros aspectos importantes. Las transacciones por esta moneda son más seguras gracias a Blockchain, además, todas las operaciones se realizan de forma anónima y privada, por lo que nadie va a conocer tu identidad al momento de comprar o vender criptomonedas. Son transacciones bastante rápidas, así puedes enviar dinero a cualquier parte y en tan solo minutos a la otra persona, ya que lo encontrará en su monedero virtual. Además, los honorarios de las operaciones son más bajos, o incluso nulos, que con las monedas tradicionales. Invertir en criptomonedas también es fácil, ya que puedes realizarlo a cualquier hora y sin tantas restricciones, tampoco necesitas de permisos o licencias para las operaciones con estas criptomonedas, ya sean bitcoins o ethereums. La inversión en Bitcoin o Ethereum resulta de gran utilidad hoy día, dado los beneficios que ofrecen ambas criptomonedas, tanto en las ventajas respecto a seguridad y privacidad, así como por los medios de compra que tienes en la actualidad.