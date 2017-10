Indra impulsa la transformación y la eficiencia de la cadena de valor del sector energético con innovación

Indra remarca que uno de los principales retos de la innovación en el sector energético es orientar la evolución tecnológica al cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea (UE) para impulsar la integración de tecnologías de almacenamiento, la gestión de la demanda y las energías renovables y permitir la descarbonización de la economía, acatando, con ello, los compromisos del Acuerdo del Clima de París.

La eficiencia energética, o lo que es lo mismo, utilizar menos energía para lograr el mismo bienestar; la promoción de las energías solar, eólica, hidroeléctrica o geotérmica; o el desarrollo de tecnologías que permitan capturar las emisiones de CO2 de las centrales térmicas antes de que alcancen la atmósfera, son algunos de los caminos que se han establecido para lograr el desarrollo económico sostenible en el planeta.

Con este fin, Indra ha establecido una estrategia orientada al desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones para impulsar la eficiencia energética y la sostenibilidad, tanto en las áreas de generación, transmisión y distribución, como en el consumo industrial, residencial y el asociado a la electrificación del transporte.

Asimismo, la compañía trabaja en diversos proyectos sobre nuevas infraestructuras inteligentes (Smart Grids) que resultan "clave" para integrar las innovaciones tecnológicas que se están impulsando en el ámbito energético y que darán soporte al desarrollo de nuevos modelos de negocio que provocarán una profunda transformación del sector.

"Las líneas prioritarias de innovación en el mercado de energía de Indra son aquellas relacionadas con la transformación digital de los negocios core de las utilities, el desarrollo de soluciones que permitan integrar y fomentar la utilización de los grandes avances tecnológicos que están teniendo lugar en el ámbito del almacenamiento de energía; la generación distribuida, especialmente la fotovoltaica; la movilidad eléctrica o la integración de la demanda, incluyendo la irrupción de tecnologías como Internet de las Cosas (IoT) o Blockchain", explica el director global de Utilities de la compañía. Leonardo Benítez.

PROYECTOS DE I+D

En entre los diferentes proyectos de I+D en los que trabaja Indra destaca el desarrollo y despliegue de la infraestructura de adquisición de datos y procesamiento en tiempo real de datos de ROMEO, un proyecto liderado por Iberdrola y financiado por el Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE Horizonte 2020, cuyo objetivo es reducir, a través de la transformación digital, los costes de la operación y mantenimiento en los parques eólicos marinos.

El paquete número cinco, liderado por Indra, contempla la integración de diferentes soluciones y protocolos de adquisición y procesamiento de datos, lo que permitirá obtener y analizar en tiempo real magnitudes procedentes de los dispositivos y sensores instalados en las turbinas de los aerogeneradores con el fin de avanzar en nuevos modelos de diagnóstico y pronóstico de fallos basados en el estado real y de degradación de los componentes.

Indra también ha tomado parte en proyectos como PRICE (Proyecto de Redes Inteligentes del Corredor de Henares), finalizado el pasado mes de junio y liderado por Gas Natural Fenosa e Iberdrola. La iniciativa, en la que participaron más 2.000 hogares con contadores inteligentes, es pionera en Europa en el despliegue de medidas de gestión de la demanda y ha servido para testar cómo los ciudadanos pueden participar más activamente en el sistema eléctrico.

Asimismo, Indra ha ejercicio de socio tecnológico en las plataformas de información que han prestado soporte a la supervisión y automatización masiva de la red de media y baja tensión, gestión en tiempo real de la generación distribuida renovable y no renovable y, por último, integración del consumidor residencial y vehículos eléctricos en la gestión dinámica de la red para analizar patrones de carga.

En la actualidad, forma parte del consorcio de SENSIBLE (Storage ENabled SustaInable Energy for BuiLdings and communities), un proyecto de innovación para la integración de diferentes tecnologías de almacenamiento de energía en redes eléctricas locales, así como en hogares y edificios para aumentar la autosuficiencia, la calidad del suministro y la estabilidad de la red con el fin de crear modelos de negocio sostenibles para la generación y almacenamiento de energía.

Por otro lado, ha desarrollado en colaboración con General Eléctric uno de los primeros proyectos digitales de Europa orientados a reducir los costes de operación y mantenimiento en el ámbito de la generación de energía eléctrica. Los trabajos llevados a cabo en la central eléctrica de Whitegate (Irlanda) han permitido identificar un potencial de reducción de costes de 1,2 millones de euros en su primer año de funcionamiento gracias a las tecnologías de Industrial IoT.

INTERNET DE LAS COSAS

Por otra parte, Benítez ha remarcado que el IoT y la rápida proliferación de dispositivos móviles están acelerando el proceso de penetración de tecnologías inteligentes, que permiten un uso más racional y eficiente de la energía desde cualquier punto. "Llegamos así a los conceptos de Smart Home, Smart Building y Smart City, ámbitos en los que Indra se está posicionando con fuerza, gracias al conocimiento aportado por Minsait, su unidad de transformación digital", remarca.

En este sentido, el proyecto de Smart Building del Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (SENA) junto a Indra ha recibido el Premio de Eficiencia Energética en la categoría de Entidades Públicas, que reconoce el compromiso y las buenas prácticas de implementación y divulgación del ahorro energético y la sostenibilidad.

En el marco de esta iniciativa, Indra ha implementado y opera un sistema de gestión de la energía según la norma ISO 50001, alimentado por una plataforma de gestión energética basada en Minsait IoT Sofia2 (http://sofia2.com), la solución IoT con capacidades Big Data y Cloud de Minsait. Su objetivo es mejorar la eficiencia energética de los procesos de forma continua mediante la identificación de soluciones técnicas viables y del establecimiento de recomendaciones y planes de acción que reduzcan la factura de energía, agua y gas.

"Actúa como un gran cerebro integrador capaz de monitorizar los distintos dispositivos de medición de energía, agua y gas desplegados por las diversas sedes del SENA, almacenar información, visualizar gráficos y establecer previsiones de consumo mediante la combinación de los datos históricos de la base de datos y los recogidos en tiempo real", explica Benítez.

Minsait IoT Sofia2 es, asimismo, la base de FEEP Smart Home, una solución integral que permite monitorizar y actuar sobre todos los eventos de consumo, confort y seguridad del hogar (eficiencia energética, iluminación, termostatos, aire acondicionado, detectores de presencia, movimiento, humos, inundación, etc), permitiendo la creación de alertas y la programación de los dispositivos de forma remota y en tiempo real.

Por otro lado, Indra sigue avanzando en el ámbito loT (Industrial IoT) gracias a la integración de Minsait IoT Sofia2 con iSPEED, la plataforma de la compañía que permite gestionar en tiempo real la información que se generará cuando se incremente la penetración de Recursos Energéticos Distribuidos (DERs) y que es la base de su solución AGM (Active Grid Management) para prestar soporte a la gestión de las Redes Inteligentes (Smart Grids).