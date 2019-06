Igea dice que el pacto con el PP "llegará con un programa" y defiende las decisiones "compartidas" de la Ejecutiva de Cs

En declaraciones a RTVCyL tras su asistencia al Congreso Empresa Familiar celebrado en Valbuena de Duero (Valladolid) Igea no ha querido desvelar la situación en la que queda la gobernabilidad de los ayuntamientos de Palencia y Burgos. "No hay que tener ansiedad, va a llegar mañana", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que "mañana es el día para ver la voluntad real de cambio de algunos".

En cuanto al preacuerdo alcanzado entre PP y Cs para gobernar Castilla y León, Igea ha insistido en que respalda a su partido y las decisiones que se adopten en la Ejecutiva nacional de la que, como ha recordado, es miembro.

En este sentido ha considerado "importante" tener partidos como Ciudadanos que "piensen en toda la nación, en su futuro y alternativas" y ha defendido que las decisiones adoptadas en la Ejecutiva nacional son "compartidas" y, como ha recordado, "unánimes" en el caso de Castilla y León.

Tras esta aclaración ha eludido hablar de pacto de gobierno hasta no contar con un programa consensuado. "Hasta que no haya un pacto del que hablar nosotros no hablaremos, el pacto llegará cuando tengamos un programa en el que estemos de acuerdo, después se tratará una estructura de gobierno y después las personas, de momento el programa que es lo importante", ha concluido.