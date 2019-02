Iceta exige a Torra convocar elecciones si cree que no tiene mayoría en el Parlament

"Ha dicho que no presenta los Presupuestos porque no tiene mayoría. Si no tiene mayoría para gobernar, debe tomar una opción, que es convocar elecciones", ha afirmado en respuesta a la intervención de Torra en el pleno para explicar el anteproyecto del Govern para las cuentas catalanas de 2019.

Iceta ha criticado que el presidente no quiera registrar los Presupuestos en el Parlament para celebrar el primer debate de admisión a trámite si no tiene garantizados los apoyos para superar esta primera votación.

Considera que esto es un "acto de cobardía política" y ha defendido que llevar las cuentas a la Cámara es la obligación del Govern y que es lo que establecen las leyes.

Además, ha avisado de que, si Torra acaba llevando las cuentas a votación en el Parlament y no salen adelante, tendrá dos opciones: convocar elecciones o someterse a una moción de confianza.