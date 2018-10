El Ibex 35 cede un 0,9% y regresa a mínimos de diciembre de 2016, en los 8.806 puntos

Solamente siete valores de todo el selectivo logró terminar la jornada en terreno positivo, en una semana marcada por la reunión este jueves del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), así como por la reciente rebaja de un escalón del rating de Italia por parte de Moody's, decisión más benévola de lo que el mercado esperaba.

Por otro lado, y este mismo lunes, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha reunido a los seis miembros del tribunal contencioso-administrativo de este órgano que falló la semana pasada sobre el impuesto de actos jurídicos documentados para hacer balance de daños y conocer lo sucedido después de que este último dejara en el aire la decisión de los primeros de atribuir a las entidades bancarias el pago de este tributo. Finalmente ha decidido convocar al Pleno el próximo 5 de noviembre.

La analista de Renta 4, Nuria Álvarez, ha explicado que, partiendo de la base que la incertidumbre nunca es buena para las cotizaciones, hasta el 5 de noviembre es lógico pensar que los valores financieros podrían continuar estando presionados hasta que se conozca la sentencia definitiva y la repercusión de la misma.

Álvarez ha apuntado que, el pleno del Tribunal Supremo no va a decidir sobre la sentencia de la semana pasada, que ya ha comunicado que es una sentencia firme y no revisable, lo que van a valorar en la reunión del 5 de noviembre es si esa sentencia sienta jurisprudencia.

Así, en caso de que no lo haga, no existiría repercusión alguna sobre los bancos, lo que debería llevar a una recuperación de las recientes caídas. De igual forma, si deciden que sí sienta jurisprudencia, entonces al ser por la vía administrativa la retroactividad se limitaría a 4 años (porque la reclamación es a Hacienda y no al banco) para la gente que quiera reclamar, y por tanto, tampoco tendría un impacto directo sobre la banca.

¿OLEADA DE RECLAMACIONES A LA BANCA?

La cuestión está, según la experta de Renta 4, que si sienta jurisprudencia, puede llevar a una oleada de reclamaciones por la vía civil de clientes hacia los bancos, y eso no hace más que generar más incertidumbre sobre el resultado de esas demandas y la necesidad de los bancos de tener que realizar provisiones extraordinarias asociadas a litigios.

Joaquín Robles, analista de XTB, ha señalado a Banco Sabadell, Bankia, CaixaBank y Bankinter como las entidades con mayor exposición al mercado hipotecario nacional. "Son lo que más han sufrido en Bolsa porque son los que potencialmente más dinero tendrán que devolver a los clientes", ha apuntado.

Todavía no se han publicado estimaciones sobre cuánto dinero aproximadamente deberá pagar cada banco para hacer frente a esta sentencia, pero los inversores ya se han encargado de descontarlo. Así, en caso de que el impuesto finalmente tenga que asumirlo el banco, Robles ha subrayado que esto quedará reflejado en una reducción de los beneficios de los bancos para el último trimestre del año y el primero del que viene.

De este modo, en 'verde' sólo se situaban al término de la jornada de este lunes CIE Automotive (+2,84%), Viscofán (+1,36%), IAG (+0,5%), Siemens Gamesa (+0,34%), Mediaset (+0,29%), Endesa (+0,24%) y Red Eléctrica (+0,13%).

Por el contrario, los mayores descensos fueron registrados por Dia (-24,5%), Banco Sabadell (-5,35%), Bankia (-4,77%), Meliá Hotels (-3,89%), CaixaBank (-3,6%) y BBVA (-2,13%). Bankinter cedía un 1,43%) y Banco Santander un 0,59%.

Entre las principales bolsas europeas, el Dax de Fráncfort se anotaba una ligera subida del 0,08%, mientras que el Cac 40 de París caía un 0,41%, el londinense Ftse 100 un 0,09% y el Mib de Italia un 0,6%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se cambiaba por 1,1460 'billetes verdes', mientras que en el mercado secundario de deuda la prima de riesgo española se situaba en 124 puntos básicos, cuando el pasado viernes llegó a superar los 140, con una rentabilidad del 1,697%.