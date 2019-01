El Ibex 35 logra cerrar en positivo a la espera de la votación del 'Brexit'

La Cámara de los Comunes será este martes el epicentro de la vida política no solo de Reino Unido sino también de toda Europa. La votación del acuerdo de divorcio entre Reino Unido y la UE parece abocada a un 'no' que dejaría el 'Brexit' y a la propia primera ministra, Theresa May, en un escenario donde comienzan a agotarse ya las opciones.

Pendiente de la votación, el principal índice español ha conseguido mantenerse sobre el umbral psicológico de los 8.800 puntos, en una jornada en la que los inversores también han seguido con atención los resultados empresariales en Estados Unidos.

Los mayores ascensos los han presentado Ence (+6,79%), tras asegurar el proyecto de su planta de Pontevedra, Amadeus (+1,67%), CaixaBank (+1,31%), Endesa (+1,11%), Bankinter (+1,02%), Enagás (+0,96%), Acerinox (+0,94%), Acciona (+0,9%), Red Eléctrica (+0,71%), Técnicas Reunidas (+0,7%) e Iberdrola (+0,66%).

Por su parte, en el terreno negativo han destacado los retrocesos de Mediaset (-2,77%), IAG (-1,85%), Siemens Gamesa (-1,66%), Cellnex (-1,55%), ACS (-1,34%) y CIE Automotive (-0,86%).

El resto de las principales bolsas europeas también ha concluido la sesión bursátil en 'verde', con avances del 0,6% para Londres, del 0,26% para Fráncfort y del 0,49% para París.

Por otro lado, el barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el 'Viejo Continente', se situaba en un precio de 59,98 dólares, mientras que el Texas ascendía a 51,71 dólares.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1392 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se situaba en 118 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 1,39%.