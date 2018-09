IU ve "tardío" presentar los PGE en noviembre y pide que las grandes compañías paguen por dividendos de fuera

El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, ve "tardío" el calendario previsto por el Gobierno de presentar los Presupuestos de 2019 a finales de noviembre o principios de diciembre para tenerlos aprobados en el primer trimestre del año que viene, y pide que vean la luz "cuanto antes".

En una rueda de prensa en el Congreso, Sánchez Mato ha señalado que IU considera que "hay prisa" por aprobar los PGE del próximo año para revertir las política, y considera que "hay tiempo y capacidad" de conseguir su aprobación "antes" del calendario anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pasa por presentar las nuevas cuentas a finales de noviembre o principios de diciembre para quedar aprobadas en el primer trimestre de 2019.

Sánchez Mato, que está presente en las reuniones entre el PSOE, Unidos Podemos, IU y las confluencias sobre los Presupuestos de 2019, cree que para adelantar las fechas el Gobierno "tiene que mirar a la izquierda del tablero", y ha subrayado la necesidad de eliminar los recortes "lo antes posible" y que los PGE vean la luz "cuanto antes".

Respecto a la Ley de Estabilidad cree que "no va a cambiar" y ha criticado el "filibusterismo parlamentario" que ha su juicio están desempeñando el PP y Ciudadanos esta legislatura, ya que "cuando ven que no van a ganar, intentan encapsular la discusión en la Mesa del Parlamento" para que no se llegue a debatir.

En este sentido, ha opinado que el Gobierno "no puede conformarse con esa situación" y ha recordado que la posición de IU siempre ha sido "enormemente crítica" respecto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que "impugna" los objetivos de déficit y deuda que "se pongan por delante de las necesidades sociales".

"Esa no es nuestra batalla, sino la del Gobierno que ha decidido pactar una determinada senda", ha enfatizado Sánchez Mato, quien ha recalcado que cree que hay "perfectamente" una posibilidad de presentar unos PGE "expansivos" negociados con Unidos Podemos e IU y que será en un plano "diferente" al de la aprobación de la senda de estabilidad, que a la postre "carecerá de importancia".

En cualquier caso, IU ve un "avance" en el hecho de que el Gobierno sea consciente de su minoría parlamentaria y cree que las conversaciones sobre medidas de ingresos y gastos revelan que hay una "conciencia concreta" de que el Ejecutivo "tiene y quiere mirar a la izquierda de la Cámara".

"Lo saludamos con cierto optimismo", ha apostillado el dirigente de IU, quien sin embargo ha advertido de que "de poco vale la concordancia en determinadas políticas de gasto si luego el Gobierno se muestra retraído a la hora de intentar eliminar privilegios fiscales".

A este respecto, ha subrayado que ha llegado el momento de que cambie la situación de manera "inmediata" por "justicia fiscal" y por la necesidad de sufragar las políticas sociales.

DIVIDENDOS GENERADOS EN EL EXTERIOR E IRPF

Para ello, IU, en coordinación con Unidos Podemos y las distintas confluencias, aboga por que las grandes empresas internacionalizadas tributen por los dividendos que obtienen fuera de España, lo que requeriría una modificación del Impuesto de Sociedades.

El año pasado se dejaron de tributar unos 86.000 millones de euros en dividendos de fuera y solo con que se hubiese pagado un 10% por los mismos se habrían obtenido unos 2.500 millones de euros, el importe de la revalorización de las pensiones, según sus cálculos.

En este punto, sobre el IRPF ha añadido que Pedro Sánchez ha dejado "entrever" que se podría ajustar la cifra de 150.000 euros marcada inicialmente para subir los impuestos a las rentas del trabajo, si bien Sánchez Mato cree que lo prioritario es una reforma fiscal, ya que en los últimos años "el IRPF ha sido despojado de la progresividad que tenía al inicio de su creación".

Su propuesta pasa por fijar escalones en el impuesto y avanzar en el camino de la progresividad para que "paguen más los que más tienen", ya que no existen escalones de progresividad a partir de los 60.000 euros de renta.

IMPUESTO A LA BANCA Y AL DIESEL

Preguntado sobre el impuesto a la banca, el responsable de Políticas Económicas de IU ha aclarado que su formación no desecha el tributo pero "parece que el Gobierno no es muy proclive a incluir nuevas figuras tributarias".

En todo caso, ha remarcado que hay "muchas vías" para que la banca pague, ya que "se ha ido de rositas a la hora de sufragar políticas públicas" y la "inmensa mayoría" de entidades no pagan nada por el Impuesto de Sociedades.

Por último, sobre el impuesto al diésel que el Gobierno prevé incluir en los PGE de 2019 ha indicado que desde IU no quieren cobrar más impuestos para recaudar más, sino para que no se use en el marco de una fiscalidad verde que busque el cumplimiento de los objetivos en materia medioambiental.