IU cree que el Gobierno del PSOE no renegocia el déficit porque sigue "sumiso a los dictados de Bruselas"

Así lo ha manifestado su responsable de Política Económica, Carlos Sánchez Mato, quien cree "absolutamente necesario salir al rescate de la mayoría social que espera ansiosa unos presupuestos que blinden las políticas públicas en educación, sanidad, de atención a la dependencia y de igualdad".

"Y eso solo se hace con recursos económicos, no con regates dialécticos. Seguiremos insistiendo para que el PSOE sea consciente de la importancia de aprender una lección que tan cara le ha salido al pueblo", ha afirmado el dirigente de la formación de izquierdas.

Estas declaraciones se producen tras la respuesta dada por el Gobierno al grupo confederal de Unidos Podemos, en el que se integra IU en el Congreso, a las exigencias planteadas por la coalición, de cara a poder negociar el apoyo a la senda de estabilidad presupuestaria.

"QUIERE SEGUIR LA SENDA MARCADA POR EL PP"

La respuesta ha causado "disgusto" en IU, que lamenta que el PSOE "sigue defendiendo la senda de reducción del déficit que acordaron con Bruselas, a pesar de haber logrado recientemente el triunfo en la moción de censura gracias al apoyo de la izquierda parlamentaria"

"A pesar de reconocer los perversos efectos que han tenido las políticas económicas 'austericidas', el PSOE quiere seguir la senda económica caracterizada previamente por el PP", marcada por unos principios "absurdos, nocivos y carentes de rigor técnico", critica Sánchez Mato.

Para IU, la flexibilización de los objetivos de déficit, del 1,3% al 1,8% del PIB para 2019, no es suficiente, pues consideran que este "mínimo respiro" lo habría obtenido Rajoy "de igual forma", ya que "el anterior plan era imposible de cumplir".

NI IMPUESTO A LA BANCA NI A GRANDES FORTUNAS

En este sentido, critica que las propuestas de derogación de decretos "que marcaban la austeridad" en educación, sanidad o empleo "no resultan creíbles al no tocar los objetivos de estabilidad ni de déficit". "¿Cómo lo pretenden financiar? Cualquier declaración de intenciones sin compromiso de fondos, no deja de ser papel mojado", se pregunta.

Asimismo, señala que el Ejecutivo obvia la posibilidad de crear nuevas figuras tributarias para gravar a las entidades bancarias o a las grandes fortunas, limitándose a fijar un mínimo de tributación del 15% en el Impuesto de Sociedades y el estudio de la puesta en marcha de la tasa sobre transacciones financieras. Esto último tampoco convence a IU, pues cree que "simplemente es una traslación de un acuerdo europeo de mínimos".

Asimismo, recuerda que el grupo de trabajo para mejorar la aplicación de la regla de gasto y la modificación de aspectos de la Ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales ya fue aceptado por el ministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro.