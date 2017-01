NADAL VE “IRRESPONSABLES” ALGUNAS MEDIDAS DEL PACTO PARA FOMENTAR EL AUTOCONSUMO

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, afirmó este jueves que algunas de las medidas que recoge el pacto para fomentar el autoconsumo apoyado por la mayoría de grupos del Congreso de los Diputados son “irresponsables” y apuntó que le “sorprende” la rebaja de las sanciones, porque “la seguridad es lo primero”.

Así lo indicó durante su comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, a la que acudió para explicar el comportamiento de los precios en los mercados de la energía, tras el alza de los costes de la electricidad para los consumidores en las últimas semanas.

Todos los grupos del Congreso de los Diputados, salvo PP y Foro, registraron ayer, miércoles, una proposición de Ley para el Fomento del Autoconsumo Eléctrico, que recoge, entre otras medida, derogar el conocido como ‘impuesto al sol’ y que la energía autoconsumida esté exenta de todo tipo de cargos y peajes.

La iniciática señala también que las instalaciones de producción no superiores a 100 kilovatios (kW) de potencia asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes estarán exentas de la obligación de inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica.

Nadal explicó que le “preocupa” que la proposición de ley tenga “sólo una visión” y consideró que el texto está “redactado por un sector o grupo de personas”.

El ministro indicó que una instalación de 100 kw es industrial y equivale a 1.000 metros cuadrados de paneles solares y que, según la propuesta, éstas “no tienen que comunicarle a nadie dónde se ponen”.

Además, apuntó, “se engancha a la red donde quiere, incluido al lado de una gasolinera, y no se lo comunica a nadie, ni es inspeccionada, y si genera algún tipo de distorsión en el funcionamiento de la red se han bajado las sanciones y sólo paga un 10% de la factura de la luz”.

Para el responsable de Energía, este ejemplo es “muy irresponsable”, para agregar que “los que la han propugnado quieren cobrar y no tener ninguna responsabilidad si pasa algo”.

Según el responsable de Energía, “rebajar esa sanciones en la proposición de ley a mí me sorprende, porque la seguridad es lo primero”.

