EL IPC REPUNTA HASTA EL 1,1% EN FEBRERO POR LA SUBIDA DE LA ELECTRICIDAD EN FEBRERO

Google Plus

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en febrero en el 1,1%, cinco décimas por encima del registrado el mes anterior.



El Instituto Nacional de Estadístico (INE) confirmó este martes el avance del indicador adelantado del mes que hizo público el pasado 27 de febrero.

El grupo con más influencia positiva en el aumento del IPC fue la vivienda, cuya tasa se incrementa casi tres puntos y medio y se sitúa en el 1,4%, debido a los precios de la electricidad, que suben este mes, mientras que bajaron en febrero de 2017.

También fueron determinantes ocio y cultura, con una variación del 0,6%, más de un punto superior a la de enero, por la subida de los precios de los paquetes turísticos, y comunicaciones, que presenta una tasa del 2,3%, casi un punto y medio por encima de la del mes anterior, debido en su mayoría al aumento de los precios de los servicios empaquetados de telefonía, mayor que el registrado el año pasado.

Por su parte, los grupos con influencia negativa que destacan son transporte, con una variación anual del 1,1%, siete décimas por debajo de la del mes anterior, debido a que los precios de los carburantes bajan este mes, frente a la estabilidad registrada en febrero de 2017, y alimentos y bebidas no alcohólicas, que sitúa su tasa en el 0,9%, cuatro décimas inferior a la de enero. Destaca en esta evolución el descenso de los precios de las legumbres y hortalizas, frente al aumento registrado en 2017.

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumenta tres décimas, hasta el 1,1%, con lo que se iguala a la del IPC general. La inflación subyacente no era igual a la del índice general desde octubre de 2014.

POR CCAA

La tasa anual del IPC aumentó en todas las comunidades autónomas en febrero respecto a enero. Los mayores incrementos se producen en Comunidad Valenciana y La Rioja, con subidas de siete décimas en ambas.

Por su parte, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia son las comunidades que menos aumentan su tasa anual, con un incremento de tres décimas.

En febrero la tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,1% y la de Consumo Armonizado (IPCA) creció al 1,2%, cinco décimas por encima de la registrada el mes anterior. La tasa de Impuestos Constantes (IPC-IC) se quedó en el 1,1%, igual que la registrada por el IPC general.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso