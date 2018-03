IPC. CCOO RECLAMA UN MAYOR CRECIMIENTO DE SALARIOS Y PENSIONES ANTE LA SUBIDA DEL IPC

CCOO reclamó este martes un mayor aumento de los salarios y las pensiones “para un reparto más justo del crecimiento económico”.



En un comunicado en el que el sindicato valoró el dato del IPC de febrero publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), destacó que “la baja inflación estructural es un motivo de preocupación, pues refleja el menor impulso de la demanda interna, provocada por una baja participación de los salarios en el crecimiento y una escasa inversión pública, lo que se traduce en menos empleo y una reducción más lenta del elevado paro”.

Según CCOO, “el crecimiento económico se mantiene en el 3,1% gracias al impulso de la demanda externa, pero las mejoras en el sector exterior se filtran poco a la sociedad y generan pocos empleos en España".

Además, el sindicato señala que “los ingresos y beneficios empresariales continúan creciendo porque las empresas se quedan con una mayor parte del valor añadido, gracias a la devaluación de los salarios provocada por la crisis y la reforma laboral, y debido a que no están permitiendo que ahora los salarios participen de manera suficiente de las mejoras de productividad”.

En el mismo sentido, explica que “la fuerte pérdida de poder de compra de salarios y pensiones en 2017 contrasta con el crecimiento de los beneficios (5,1%) y de los dividendos de las sociedades no financieras (11,7%) en los tres primeros trimestres de 2017”. “Los beneficios empresariales triplican (y los dividendos multiplican por ocho) el crecimiento de los salarios pactado en la negociación colectiva”, añade.

Por ello, considera que, a pesar de que “la economía está creciendo y se han recuperado ya los niveles previos a la recesión, la recuperación está muy desigualmente repartida, el empleo no se ha recuperado y los salarios no están participando de igual forma que las rentas del capital”.



