IPC. ATA CONFÍA EN QUE EL IPC CIERRE EL AÑO EN EL ENTORNO DEL 1%

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) confió en que la inflación cierre el año en torno al 1%, pese a la subida de los precios en el mes de septiembre.

En un comunicado, ATA valoró la variación del dato adelantado del IPC del mes de septiembre, que subió un 0,2% en relación al mes anterior, y un 1,8% en términos interanuales.

Estos incrementos se justifican por el alza de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, en contraste con la bajada de septiembre de 2016.

No obstante, ATA confió en que el IPC baje al entorno del 1%, ya que la inflación se ha reducido "significativamente" desde el repunte a comienzos de 2017, cuando se situó en el 3%.

El presidente de la organización, Lorenzo Amor, consideró que “un IPC cercano al 1% a final de año supondrá mantener la competitividad”. En este caso, “es una buena noticia para la competitividad de la economía española y para la de los autónomos que no van a ver incrementados en demasía sus costes de producción”.

