DE LA SERNA REVELA QUE LA INVERSIÓN NECESARIA PARA PONER EN MARCHA EL NUEVO AEROPUERTO DE MURCIA ES DE MENOS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reveló este martes que la inversión estimada por Aena para poner en operación el nuevo aeropuerto de Murcia no alcanza el medio millón de euros, aunque en su oferta el gestor ha contemplado también otros cinco millones para afrontar posibles contingencias.

Así se expresó De la Serna antes de participar en un acto de Marca España en el Museo del Ferrocarril, en Madrid, donde defendió que si Aena ha decidido presentar una oferta “es porque el aeropuerto es rentable”.

Por ello, considera que “parece razonable” que Aena opte a gestionar este aeropuerto, situado en Corvera, ya que se trataría de generar rentabilidad a un activo que pagó otra administración, el Gobierno autonómico murciano.

En cuanto al traslado desde el aeropuerto de San Javier, afirmó que “es de sentido común” que dentro de la oferta se contemple el coste de dicho traslado, ya que no sería lógico mantener dos aeropuertos operativos a tan poca distancia.

Además, destacó que Corvera ofrece mejores posibilidades, ya que cuenta con pistas y terminales más grandes, lo que le permite contar con mejores perspectivas de futuro, puesto que tampoco debe compartir el uso civil con el militar.

Por último, aseguró que Aena no necesitará endeudarse ni recibir una aportación extraordinaria para hacer frente a esta operación, que ejecutará con recursos propios.

