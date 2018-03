ABERTIS DICE QUE “NO DEBE NI INTERVENIR NI ESPECULAR” RESPECTO A LAS OPAS Y DESTACA QUE EL ACCIONISTA “HA GANADO YA”

El presidente de Abertis, Salvador Alemany, destacó este martes que la compañía “no debe ni intervenir ni especular” respecto a lo que va a suceder con las opas lanzadas por Hochtief (ACS) y Atlantia para hacerse con el gestor de infraestructuras, y añadió que en cualquier caso, el accionista “ha ganado ya”.



En rueda de prensa previa a la celebración de la Junta General de Accionistas de 2018, el responsable de Abertis se refirió a las opas para defender que en la compañía “nos movemos en el estricto campo de la información que nos corresponde y el papel que nos corresponde”.

“Nosotros estamos en la compañía del día a día”, destacó Alemany, para agregar que “dentro del marco del deber de pasividad que le corresponde, (Abertis) trata de tomar medidas que no alteren o no puedan perjudicar el desarrollo de las ofertas”.

El presidente de Abertis se refirió específicamente a las decisiones que tomen los opantes para decir que “en este punto una compañía cotizada no debe ni intervenir ni especular respecto a qué va a suceder”, puesto que eso “le corresponde a los actores, a los reguladores” del mercado.

Respecto a los accionistas, dijo que “nosotros no estamos para aconsejar a nadie sobre lo que tiene que hacer”, afirmó, y consideró que la decisión que tomen “va a ser más buena o menos buena, pero mala va a ser difícil”.

Alemany explicó que desde la fecha de las publicaciones reglamentarias preceptivas por parte de Hochtief, el Consejo de Administración de Abertis tiene un plazo de 10 días para dar su opinión sobre la oferta y para que “el mercado tenga la mejor información”.

El responsable del gestor de infraestructuras destacó que 2017 ha sido un ejercicio “muy bueno, al margen de los hechos que afectan o han afectado a la cotización de la acción”.

En este sentido, indicó que el año ha sido “todo menos normal con el tema de las opas”. “La reacción de los mercados es coherente con las expectativas que un tema de opas podría estar generando”, indicó Alemany.

Por su parte, el consejero ejecutivo-director general, José Aljaro, destacó a este respecto que “desgraciadamente, parece que se le presta más atención al tema de las opas que a los excelentes resultados que ha tenido la compañía”.



