EL 51% DE LOS INTERNAUTAS ESPAÑOLES PAGA POR SERVICIOS DE TELEVISIÓN

El 51% de los internautas españoles ya paga por servicios de televisión (IPTV y/o OTT), según la décima edición del informe anual ’Televidente 2.0’ correspondiente a los resultados 2016-2017, presentado este viernes por la consultora de investigación The Cocktail Analysis, acompañada por la agencia Ymedia y Telefónica.

Según desvela el estudio, el consumo de la emisión lineal tradicional pierde fuerza frente al consumo diferido y a la carta. De hecho, los internautas declaran que solo el 53% del total de sus consumos son desde la televisión lineal (desde canales TDT o desde el lineal de la televisión de pago). El resto se reparten entre las distintas opciones de consumo.

Además, un tercio de los consumos se realiza sobre plataformas de Televisión por Protocolo de Internet (IPTV), mientras que un 10% del declarado se refiere a plataformas OTT (Over The Top) o Smart TV.

Según el estudio, el usuario está evolucionando en su forma de relacionarse con los servicios de televisión de pago y cada vez encuentra más valor en la suscripción a algunas de las alternativas.

De hecho, el 51% de los internautas ya paga por servicios de televisión (IPTV y/o OTT) y se observa un panorama de convivencia entre las plataformas IPTV y OTT.

La primera muestra un ligero crecimiento frente al año anterior y las diferentes alternativas de OTT son elegidas por un 25% de internautas. Además, un 16% de internautas mantiene pago sobre ambos tipos de plataforma de manera independiente.

De este modo, tanto las plataformas IPTV como las OTTs muestran espacios de valor para los usuarios. Mientras que las plataformas de IPTV basan su fuerza en el ‘cuádruple play’ y un rango muy amplio de contenidos de valor, las OTTs se fortalecen gracias al acceso exclusivo a contenidos de valor bajo un sistema de suscripción muy económico, y que limita la exigencia que los usuarios.

El ‘cuádruple play’, que integra los servicios telefónicos junto con el acceso a contenidos de televisión premium, es el principal motivo de contratación del servicio para la mayoría de usuarios y democratiza el acceso a la televisión premium con un modelo de consumo adaptado a los usuarios.

Las nuevas propuestas reducen el interés por la piratería, aunque sigue siendo un recurso empleado por los usuarios. El porcentaje de internautas que utilizan acceso ‘piratas’ para el consumo de contenidos es del 67%, aunque mantiene una pauta descendiente desde la extensión del ‘cuádruple play’ en España.

Por su parte, Smart TV y smartphone consolidan posiciones, la primera para el consumo audiovisual no lineal, mientras que el segundo como acceso para consumo audiovisual.

En cuanto Youtube, que desde hace años es una de las principales plataformas de consumo audiovisual, se ha observado un ligero descenso en penetración (4%), uso en dispositivos y consumo, que se pueden achacar al menos a dos factores: una población internauta que crece en los segmentos de mayor edad y la aparición de nuevas ofertas de contenidos relevantes para los usuarios y que disputan el tiempo disponible.

En cuanto a las características sociodemográficas, los usuarios muestran perfiles diferentes en función de las plataformas que utilizan. En concreto, los suscriptores exclusivos a OTTs son los de perfil más joven (57% menor de 35 años) y de género masculino (57%), habituados a consumir series extranjeras y películas.

