INTERNAUTAS Y CONSUMIDORES PIDEN A LAS ‘TELECOS’ QUE NO PUJEN POR EL FÚTBOL

La Asociación de Internautas (AI); la Asociación Pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (Adeces) y la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) han pedido a las teleoperadoras que no pujen por los derechos del fútbol televisado.



En un comunicado difundido por la Asociación de Internautas, señalan que a la luz de declaraciones de los últimos días, parece que las tres grandes operadoras, Telefónica, Vodafone y Orange, “se han hartado” de pagar por estos derechos, quizá porque “no han tenido el rendimiento esperado en la captación de clientes interesados en pagar más por ver los partidos”.

Para los internautas y consumidores, si las ‘telecos’ no renuevan su contrato con Mediapro, “eso significa que se van a ahorrar una respetable cantidad de dinero”, pero la duda es si reducirán la factura a los clientes.

“Si nuestros estupendos operadores son consecuentes y no renuevan ese contrato con Mediapro, lo lógico es que ese dinerito que se van a ahorrar lo notemos los usuarios de alguna forma”, señala el comunicado.



