EL INSTITUTO DE LA EMPRESA FAMILIAR ASEGURA QUE “HA LLEGADO EL MOMENTO DE ACOMETER REFORMAS DE CALADO”

- Reclama un Pacto de Estado por la Educación consensuado y una simplificación de la regulación. El presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Ignacio Osborne, señaló este martes que España “empieza a superar la crisis que hemos vivido desde 2008” y “ha llegado el momento de acometer reformas de calado que hagan de España un sitio mejor para vivir y para desarrollar la actividad empresarial”.

Así lo indicó Osborne durante la clausura de la Asamblea de Socios del Instituto de la Empresa Familiar, en la que también participó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El máximo responsable del IEF destacó tres de un total de 50 propuestas que ya elaboró esta organización para reducir las trabas al desarrollo empresarial.

En concreto, indicó la necesidad de realizar una “decidida apuesta por la formación dual y un Pacto de Estado por la Educación” que recoja la opinión de todos los agentes implicados y cuente con un consenso político.

Asimismo, solicitó una “profunda simplificación y racionalización del marco regulatorio y normativo”, ya que “la actual maraña existente es responsable en gran medida del menor crecimiento de las empresas españolas”.

Osborne también quiso incidir en que todos los entes públicos y administraciones se sometan “de forma obligatoria” a auditorías privadas para mejorar la eficiencia de su gestión.

El máximo responsable del IEF reivindicó el papel protagonista de la empresa familiar en el desarrollo de la economía española de los últimos 25 años que lleva de andadura la institución.

En este sentido, destacó que hoy “podemos decir que tenemos un tejido productivo más sólido y un país mejor, más desarrollado y más justo”, y "somos una democracia consolidada, y parte nuclear de la Unión Europea”.

Del mismo modo, puso de relieve que “la creación de empleo necesaria para mantener y mejorar el estado del bienestar” es el resultado de un “crecimiento sano y rentable” de las empresas españolas. “Creación de empresas y crecimiento de las ya existentes es el único (objetivo) verdaderamente generador de empleo”, subrayó.

También hizo referencia a la figura del empresario para incidir en la “constante reivindicación" de un empresario "honesto, creador de progreso y bienestar, como referente social”.

MOVIMIENTOS POPULISTAS “QUE DESESTABILIZAN”

Por su parte, el presidente de Deloitte, Fernando Ruiz, agregó que “hoy España es un país que no tiene nada que ver con el de hace 5 años”, puesto que hoy es de los países que más crece del entorno europeo.

No obstante, advirtió de que “están surgiendo movimientos populistas que desestabilizan las instituciones” y que responden a la situación de desempleo y desigualdad en un contexto de globalización y revolución tecnológica.

“La mejor manera de luchar contra la desigualdad es la educación”, aseguró el presidente de Deloitte, quien señaló que este es uno de los grandes retos en España. “Tenemos que preparar a las generaciones futuras” y “si no lo conseguimos, el estado de bienestar que tenemos no se podrá sostener, es absolutamente imposible”.

Por otra parte, Ruiz valoró las reformas económicas emprendidas por el Gobierno de Rajoy, con “una gran valentía”, pero advirtió de que si no se persevera en ese camino, “la inercia se terminará”, por lo que animó a incidir en las reformas y en la educación como “los dos grandes retos como sociedad” a los que España tiene que hacer frente en estos momentos.

