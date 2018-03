EL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS PUBLICA UNA GUÍA PARA AYUDAR A SUPERVISAR LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA

El Instituto de Auditores Internos de España (IAI) ha presentado una guía que tiene como objetivo ayudar a supervisar la información no financiera de las compañías, según informó este jueves la organización.



La publicación, ‘Auditoría Interna y la información no financiera’, refleja el panorama actual, regulación y tendencias en la materia, y sirve de guía en la supervisión de dicha información por los auditores internos y los consejos de administración.

Según el IAI, los requerimientos de divulgación de información no financiera no se limitan a la normativa. En los últimos años, los inversores y demás grupos de interés han incrementado su demanda de información a las empresas, y los reguladores defienden que una mejor información corporativa protege más al inversor y a los mercados, agrega.

Una encuesta del Instituto de Auditores Internos apunta que cerca del 60% de las empresas españolas tienen un modelo de control interno sobre la información financiera, pero no sobre la no financiera, y un 30% reconoce que el modelo de control interno existente es el mismo en ambos casos.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso