BANCOS E INSTITUCIONES ESPAÑOLAS SE COMPROMETEN CON UNA MEJORA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA

Este lunes se celebra el ‘III Día de la Educación Financiera’, que da inicio a la semana conmemorativa para concienciar a los ciudadanos de la importancia de adquirir un adecuado nivel de cultura financiera en las diferentes etapas de la vida y afrontar los retos de futuro.

Se trata de una iniciativa impulsada en el marco del Plan de Educación Financiera (PEF), cuyos promotores son el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los actos comenzarán mañana en la sede del Banco de España en Madrid y en esta jornada se entregarán los premios a los estudiantes ganadores del concurso escolar de conocimientos financieros y a las asociaciones galardonadas con los premios ‘Finanzas para Todos’ a las mejores iniciativas de educación financiera.

A lo largo de la semana, tendrán lugar diversos actos a cargo de distintos colaboradores, por ejemplo CaixaBank que organizará un aula de Planificación Financiera y Gestión del Ahorro en Barcelona este lunes; un taller sobre el endeudamiento por la Fundación Cajasol en Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba el martes y miércoles, o el seminario ‘Improving savings culture: a lifetime of financial education’ por parte de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y que tendrá lugar el jueves en Madrid.

La Asociación Hipotecaria Española (AHE) también participará en las actividades con la creación de un buzón de consultas temporal para el público con el objetivo de ayudar a resolver algunas de las principales dudas que tienen los ciudadanos a la hora de contratar un préstamo hipotecario.

Entre los colaboradores también está el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; la Fundación ONCE; la Fundación Mapfre; la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa) y la Unión Democrática de Pensionistas (UDP).

