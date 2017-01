TOXO (CCOO) INSISTE EN DEROGAR LA REFORMA LABORAL “EN SU TOTALIDAD Y RÁPIDO”

- Urge a la patronal a responder "rápidamente" al pacto salarial y la negociación colectiva. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, insistió este miércoles en la necesidad de derogar la reforma laboral de 2012 “en su totalidad y rápido” para configurar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

En rueda de prensa para analizar los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de diciembre, el líder de CCOO aseguró que si se alcanza un acuerdo para modificar la reforma laboral en el marco del diálogo social, como está dispuesto a hacer el Gobierno, ese acuerdo “no puede ir acompañado del establecimiento de una suerte de derecho de veto a las organizaciones empresariales”.

Toxo consideró que tampoco debe derivarse "exclusivamente" al diálogo social porque, a su juicio, "implica que cualquiera de las partes puede vetar la evolución de cualquier reforma que persiga un mínimo de profundidad".

Así, recordó que desde los sindicatos ya se ha ofrecido a la patronal hablar de modalidades de contratación, de la negociación colectiva y del despido, y añadió que, “si hay voluntad de negociar, CCOO la tiene pero el tiempo pasa y no pueden permanecer abiertas las mesas de negociación indefinidamente sin producir resultados”.

PACTO SALARIAL

El líder de CCOO reconoció que los sindicatos están “permanentemente en contacto” con la patronal pero que se están produciendo “muchas menos” reuniones “de las que se consideran prudentes si se quiere alcanzar un acuerdo” en materia salarial para este año.

En este sentido, recordó que el plazo del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) ya expiró el 31 de diciembre y de momento en CCOO “no tenemos respuesta” ni para el aumento de los salarios ni para el acuerdo en materia de negociación colectiva más amplio que se propuso.

“No sé lo que están esperando, el tiempo no tiene un límite indefinido, para algunas cosas ya se ha agotado y para otras se puede estar empezando a agotar”, afirmó Toxo para advertir que si no se produce una respuesta "rápidamente" por parte de las organizaciones empresariales “tendríamos que zanjar esta fase en las negociaciones y orientar la negociación colectiva de otra forma”.

DATOS DE PARO

Por otra parte, el secretario general de CCOO valoró que se esté creando empleo pero criticó que el paro descienda más rápidamente que el empleo que se crea porque “un número considerable” de desempleados está despareciendo de las estadísticas.

De este modo, “tenemos un país que se va encogiendo en términos económicos y laborales progresivamente”, aseveró.

Asimismo, Toxo explicó que de cada 100 nuevos contratos 93 son de carácter “precario y temporal” mientras que solo 4,5 son indefinidos a tiempo completo, y que se está produciendo una “creciente feminización del desempleo”.

Ante este diagnóstico, consideró que “es el momento de alinear la economía con las necesidades de las personas” y para ello pidió una vez más un “giro” de la orientación de la política económica del Gobierno.

En este sentido, rechazó el ajuste fiscal de 5.500 millones de euros contemplado en los presupuestos, ya que a su juicio se requiere una “profunda” reforma fiscal que, “es una tarea urgente si queremos consolidar una senda de crecimiento vigoroso”.

Además, advirtió de que la ‘hucha de las pensiones’ “no solo está en riesgo, se está vaciando” y “lo que no puede entrar en riesgo” es el pago de las mismas. De este modo, para que las pensiones públicas tengan a futuro la misma calidad que las actuales reiteró su propuesta de derogar una parte de la reforma de 2013 y que estas prestaciones se actualicen en base al IPC.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso