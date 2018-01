BANKIA INSCRIBE EN EL REGISTRO MERCANTIL LA FUSIÓN CON BMN Y COMIENZA EL CANJE DE ACCIONES

Google Plus

Este lunes ha quedado inscrita en el Registro Mercantil la escritura de fusión por absorción de Banco Mare Nostrum (BMN) por Bankia, operación que fue aprobada por sus respectivas juntas generales de accionistas el pasado 14 de septiembre.



Según explicó Bankia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el canje de las acciones de BMN por acciones de la entidad tendrá lugar en los próximos días. La ecuación de canje finalmente fijada es de una acción ordinaria de Bankia, de un euro de valor nominal, por cada 7,82987 acciones ordinarias de BMN, también de un euro de valor nominal, sin compensación complementaria en dinero.

Para atender a esta operación, Bankia emite 205.630.814 acciones nuevas de un euro de valor nominal cada una de ellas. GVC Gaesco Beka ejercerá como entidad agente del canje de la fusión y será también el ‘agente de picos', con el fin de adquirir las acciones o partes de acciones de BMN que, tras la aplicación de la ecuación de canje, no den lugar a recibir una acción entera de Bankia.

A partir del día de este lunes se producirá el canje de las acciones de BMN por acciones de Bankia y la adquisición de picos por el ‘agente de picos’. Se espera que no más tarde de este viernes, tras la realización de las operaciones de liquidación habituales en este tipo de transacciones, los accionistas de BMN tengan a su disposición las acciones de Bankia entregadas en canje.

El canje de las acciones de BMN por acciones de Bankia se efectuará a través de las entidades que sean depositarias de aquellas, tras la realización de las operaciones de liquidación habituales en este tipo de transacciones, los accionistas de BMN tengan a su disposición las acciones de Bankia entregadas en canje.

Para recabar más información sobre el momento en el que las acciones entregadas en canje estarán a su disposición, cada accionista de BMN deberá consultar a la entidad o entidades que sean depositarias de sus acciones.

Además, el grupo indicó que está previsto que las nuevas acciones emitidas como consecuencia de la fusión sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores españolas no más tarde del próximo 15 de enero de 2018.

Bankia recibía a finales de 2017 todas las autorizaciones exigidas por la administración y organismos reguladores y supervisores en relación con el proceso de integración con BMN, lo que le permitía iniciar los trámites para hacer efectiva la operación.

La fusión requería autorización del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, del Banco de España, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Banco Central Europeo (BCE).



