INFORME DEFENSOR. EL DEFENSOR PIDE QUE EL ABONO SOCIAL DE TELEFÓNICA SE EXTIENDA A LOS PARADOS DE LARGA DURACIÓN

El Defensor del Pueblo solicita en su último informe anual que la reducción de precios que aplica Telefónica a jubilados y pensionistas con bajos ingresos, conocida como 'abono social', se extienda a parados de larga duración.



La institución que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán expresa su apoyo a la petición que hizo el verano pasado en ese sentido la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC).

El abono social de Telefónica está previsto en el artículo 35.2 del Reglamento del Servicio Universal. Se trata de un plan de precios destinado a jubilados y pensionistas cuya renta familiar anual no exceda de la cantidad establecida, en cada momento, por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (8.946,14 euros el verano pasado).

Con el abono social, el beneficiario obtiene una reducción del 70% en el importe de la cuota de alta del servicio telefónico fijo disponible al público, o cuota de conexión de líneas individuales, sobre el precio establecido para esa componente; y una reducción del 95% en el importe de la cuota de abono de la línea individual.

El Defensor cree que los parados de larga duración tienen que beneficiarse también, y por eso ha requerido información a la CNMC, a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital y a Telefónica, para saber si se hará realidad. El Defensor no había recibido respuesta en el momento de elaborar la memoria.

En el capítulo de la memoria anual relativo a telecomunicaciones, el Defensor también pide que se apruebe ya el reglamento de desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones. “La ley de 2014 no ha sido aún desarrollada aunque se considera necesaria una regulación específica de los aspectos que en la ley figuran solo en términos generales, y que dé cobertura normativa a los nuevos problemas que afectan a los usuarios de las comunicaciones electrónicas”, señala el Defensor, que dice que la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información le ha comunicado que trabaja en un nuevo reglamento.

El informe explica que en 2017, los ciudadanos persistieron en sus quejas sobre la prestación del servicio de telefonía fija, “por incidencias técnicas que duran años, a veces compensadas a los abonados con indemnización por interrupción del servicio”.



