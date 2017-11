EMPLEO ESTÁ A LA ESPERA DEL INFORME DEL CONSEJO DE EUROPA PARA RATIFICAR LA CARTA SOCIAL EUROPEA

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, explicó este miércoles que está a la espera de que el Consejo de Europa emita un informe relativo a la seguridad jurídica de la Carta Social Europea revisada para decidir ratificarla.

En el Pleno del Congreso de los Diputados, la ministra respondió así a la interpelación urgente formulada por el diputado de Unidos Podemos Manuel Monereo sobre la ratificación de la Carta Social Europea.

Báñez explicó que países como Alemania, Reino Unido y Dinamarca no han ratificado la Carta Social y “son países que respetan los derechos sociales”.

La ministra justificó que España tampoco lo ha hecho todavía porque “queremos garantizar la seguridad jurídica y el principio de legalidad”, con lo que está actuando “con prudencia”.

“Nuestro país está a la espera de conocer ese informe porque también quiere ratificar cuanto antes pero con seguridad jurídica”, afirmó la ministra para agregar que “estamos con la mejor voluntad pero también con la mayor seguridad para que no se produzcan situaciones no deseadas por nadie”.

Báñez subrayó que “España está comprometida con esa legislación cada día más social” y destacó que es el país que más convenios ha ratificado, y en este sentido, incidió en que España revisará la Carta Social Europea “atendiendo a ese alto nivel de seguridad jurídica para que no nos llevemos sorpresas a futuro”.

