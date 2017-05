CEOE NO SERÁ “INFLEXIBLE” PARA QUE SE FIRME EL PACTO SALARIAL Y SE MUESTRA DISPUESTA A “TOCAR” SU PROPUESTA

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, afirmó este miércoles que “si falta alguna cosa para poder firmar, nosotros no somos inflexibles” y “por un poquito más o un poquito menos, no simplemente en los números, si hay que tocarlo” para que se firme el pacto salarial, no serán “inflexibles”.

En declaraciones a los periodistas tras participar en el encuentro empresarial de CEOE y Banco Sabadell, el presidente de la patronal española aseguró que “por una guinda, por un poquito más o un poquito menos, no simplemente en los números, si hay que tocarlo y con eso conseguimos el objetivo común de todos de firmar un pacto salarial, nosotros no somos inflexibles”.

“Estamos en el punto final” de la negociación y los sindicatos “están pensando” y “evaluando” la última propuesta de CEOE, que plantea subir salarios entre el 1% y el 2,5%, dijo Rosell, para añadir que “tendremos noticias muy pronto, no podemos estar mucho más tiempo en la situación de a ver qué pasa; los sindicatos van a decir una cosa muy rápidamente”.

Del mismo modo, apuntó que el plazo en el que se mueven para poder firmar el acuerdo de negociación colectiva es “como máximo, semanas”, aunque insistió en que la “realidad del día a día es que se siguen firmando convenios” y la media hasta finales de abril se situaba alrededor del 1,35%.

