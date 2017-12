LA CNMC VE “INECESARIA Y DESPROPROCIONADA” LA NUEVA REGULACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE TERRESTRE QUE PREPARA FOMENTO

Google Plus

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) que elabora el Ministerio de Fomento es “una regulación que limita la competencia, resulta innecesaria y desproporcionada, y termina perjudicando a los usuarios finales”.



Así se recoge en el informe elaborado por la CNMC sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias para adaptarlas a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y a los cambios introducidos en la reglamentación de la UE.

Este proyecto modifica varias normas que afectan al transporte por carretera de pasajeros y de mercancías, es decir, a autobuses, camiones, ambulancias y servicios alternativos al taxi, los llamados VTC.

Una de las críticas del organismo es que algunas exigencias constituyen barreras de acceso para todos los operadores de transporte terrestre que quieran participar en el mercado (autobuses, camiones, VTC o ambulancias).

En concreto, se les exige tener una forma jurídica concreta, ausencia de ánimo de lucro, o domiciliar las licencias en territorios concretos.

También considera que existen cargas innecesarias y desproporcionadas, que no se justifican, como que las licencias de transporte tengan que estar vinculadas a vehículos concretos, que todos los vehículos deban estar matriculados en España, que cada operador deba disponer de una flota mínima de vehículos o que el operador solo pueda trabajar con personal de su plantilla.

Además, rechaza que se prohíba que se constituyan nuevos servicios de transporte de viajeros por iniciativa privada (la decisión sobre el establecimiento de nuevos servicios compete a la Administración pública, y que sean objeto de adjudicación a un único operador, sin evaluar si existe margen para la competencia en el mercado).

En el caso de los autobuses, advierte de que se dificulta que los operadores reduzcan sus tarifas, ya que para ello tienen que comunicarlo previamente a la Administración, quien puede prohibir que haya rebajas en los precios.

Por último, la CNMC denuncia que se otorga un papel importante a las asociaciones de transportistas (mercancías y pasajeros) como colaboradores de la Administración.

“Dicho papel no solo es peligroso para la competencia, ya que puede facilitar la colusión y reduce los incentivos para competir, sino que es discriminatorio respecto a los usuarios, a quienes no se reconoce de la misma manera”, concluye.



