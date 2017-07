LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA PIDE QUE NO SUBAN LOS IMPUESTOS CON LA INTRODUCCIÓN DEL NUEVO TEST DE EMISIONES

La Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) pidió este jueves que no suban los impuestos al sector tras la introducción, a partir del próximo 1 de septiembre, del nuevo test para la medición del consumo de combustible y emisiones de CO2, conocido por sus iniciales en inglés como 'WLTP', ya que se incrementarán los valores registrados.

Según explicó Anfac, de momento, esta nueva medición se aplicará oficialmente a todos los nuevos tipos de vehículos homologados en Europa y un año después, en septiembre de 2018, se aplicará a todos los coches nuevos que estén a la venta en la Unión Europea.

Los fabricantes de automóviles consideran que “los consumidores no deberían afrontar un incremento en los impuestos de los coches

A partir de la entrada en vigor de esta nueva prueba”.

El ensayo 'WLTP' introduce unas condiciones de medida del consumo de combustible y emisiones de CO2 mucho más realistas que la actual prueba de laboratorio, conocida por las iniciales 'NEDC'.

Por lo tanto, proporcionará una base más precisa para calcular el consumo y las emisiones de CO2 de un coche, lo que incrementará los registros.

En la actualidad, 19 Estados miembro de la Unión Europea aplican impuestos a los coches basándose en los valores de CO2 obtenidos en las pruebas de laboratorio 'NEDC', entre ellos España. Simplemente debido a que el 'WLTP' es más representativo que la prueba usada hasta ahora, el resultado obtenido para un mismo modelo será un mayor valor de CO2 si lo comparamos con sus resultados en el 'NEDC'.

Por tanto, aunque tendría implicaciones sobre la fiscalidad, Anfac considera que como las prestaciones del coche no se verán afectadas, la transición al 'WLTP' no debería tener un impacto negativo para el consumidor en la fiscalidad soportada por los vehículos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso