AP-6. UGT VE “IMPRESENTABLE” QUE SE CULPE A LA EMPRESA O A LOS CONDUCTORES Y RESPONSABILIZA AL GOBIERNO

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, consideró este lunes que es “poco razonable” e “impresentable” que se intente culpar a la concesionaria de la autopista AP-6 y a los conductores de los problemas registrados durante el fin de semana a causa de las nevadas y responsabilizó al Gobierno de la gestión.



En un encuentro informativo, Álvarez se refirió así a los colapsos que se produjeron en la autopista AP-6 este pasado fin de semana debido a las intensas nevadas y que dejaron atrapados a conductores durante varias horas.

El líder de UGT afirmó que “la responsabilidad última es del Gobierno” y no se puede culpar a una empresa privada, porque se trata “de un servicio público y de un Gobierno que no tiene que esconderse y que tiene que exigir que se cumplan las obligaciones contractuales”.

“Me parece una excusa poco razonable, por no decir impresentable, que se intente culpar a la compañía o a los conductores del caos que hemos vivido”, afirmó. "Es más que patente que ha habido una dejación de responsabilidades por parte de las diferentes instancias del Gobierno”, añadió.

Mientras, alabó el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de la que dijo que “es uno de los instrumentos que permanentemente viene a auxiliar la falta de servicios públicos por parte del Estado en todas las catástrofes que se vienen desarrollando en el país”.



