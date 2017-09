CEPYME AFIRMA QUE “ES MÁS IMPORTANTE” ELIMINAR EL IMPUESTO DE PATRIMONIO Y SUCESIONES QUE CUALQUIER REBAJA DE OTRO TIPO

Google Plus

(AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de los medios en el teléfono 915450103). El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme), Antonio Garamendi, aseguró que “es más importante quitar, en estos momentos, el impuesto de Patrimonio y de Sucesiones que cualquier rebaja de otro tipo”.

En una entrevista concedida a Servimedia, Garamendi aseguró que el Impuesto sobre Patrimonio es un tributo “confiscatorio” y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones “lo es aún más”.

Por otra parte, el responsable de Cepyme también se refirió al Impuesto de Sociedades para decir que si en este caso no se puede acometer una reducción, “en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que haya una rebaja me parece una gran noticia”.

Garamendi incidió en la importancia de reducir el IRPF para que a los empleados “les llegue el dinero líquido para poder ahorrar”. “Cuanto más bases imponibles y menos tipos se recauda más y a la vez hay más renta disponible en la calle”, consideró.

No obstante, el presidente de la patronal de las pymes españolas aclaró que una rebaja de los tributos se puede compatibilizar con el pago de las pensiones si se crea empleo.

En este sentido, aseguró que “si somos capaces de generar empleo y empleo de calidad, tenemos las pensiones aseguradas” pero “si somos capaces de repartirnos la pobreza que podamos tener y un empleo de mala calidad, tendremos un problema”.

