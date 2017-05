LA OCU PIDE QUE SE IDENTIFIQUE AUTOMÁTICAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL BONO SOCIAL

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió este jueves que se identifique de forma automática a los beneficiarios del bono social eléctrico y que se evite el trámite de renovarlo cada año.

Así se expresa la OCU en una nota de prensa en la que valora el borrador de la reforma del bono social porque “mejora la situación anterior”, aunque advierte de que “está lejos de beneficiar a los 4,5 millones de personas en situación de pobreza energética”.

Otras mejoras propuestas por esta organización son simplificar las categorías de beneficiarios utilizando como referencia una renta per cápita y no por hogar.

También pide eliminar o revisar los límites de consumo impuestos para los beneficiarios del bono social, pues el beneficio que supone se va a ver diluido por los “rígidos” límites del consumo mensual.

“Excepto para los hogares en riesgo de exclusión social, cuya factura será gratuita, en el resto de hogares la factura a pagar es lo suficientemente importante pese al descuento, como para no dar pie al derroche”, defiende la OCU.

A este respecto, advierte de que los límites van a perjudicar especialmente a hogares sin gas natural, con calefacción eléctrica y con varios miembros.

Por último, considera que “el beneficio para el colectivo en riesgo de exclusión social puede quedar en nada si no hay un compromiso por parte de la administración para identificar a estos colectivos”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso