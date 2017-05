IBERDROLA NIEGA QUE MANIPULASE EL PRECIO DE LA ENERGÍA Y RECUERDA QUE LA MULTA DE COMPETENCIA ESTÁ SUSPENDIDA

Iberdrola aseguró este jueves que no realizó “manipulación fraudulenta alguna” del precio de la energía en el periodo investigado por la Audiencia Nacional (entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013) y recordó que la multa de 25 millones impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por estos hechos está suspendida.

Así lo explicaron a Servimedia fuentes de la eléctrica, que además destacaron que la compañía ha prestado toda su colaboración al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el marco de la solicitud de información relacionada con esta investigación.

Además, apuntaron que el grueso de la información solicitada ya obra en manos de la CNMC, que realizó desde 2013 una investigación completa, durante la que contó también con toda la colaboración de la compañía, y dictó la resolución sancionadora que está ahora mismo suspendida.

En concreto, contra esta sanción se tramita en la actualidad un recurso de Iberdrola Generación ante la sección 4 de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

La compañía basa su recurso en que no interfirió en el proceso de formación del precio en el mercado eléctrico, que no medió en ningún momento engaño o fraude y que nunca hubo intención de alterar el precio de la electricidad, sino que, durante todo el periodo analizado, actuó siempre como “un gestor prudente y razonable de las centrales hidroeléctricas investigadas”, afirman las fuentes consultadas.

De hecho, aseguran que así ha sido probado mediante la presentación de informes de expertos cualificados independientes por lo que concluyen que “los hechos en los que se basa el expediente, respecto de los que por su propia transparencia no hay discusión, se interpretan y califican por la CNMC de manera incorrecta y sesgada a través de una serie de inconsistentes juicios de intenciones”.

Además, indican que la compañía no obtuvo ningún beneficio con esta supuesta actuación, ya que tenía una posición neta compradora en el periodo analizado, por lo que, aparte de no tener capacidad de incrementar el precio del mercado por carecer de posición de dominio en el mismo, no tenía ningún interés en que se incrementara dicho precio.

Por último, recuerdan que la Audiencia Nacional ya anuló, el 4 de julio de 2012, la única sanción (de 2,4 millones de euros) impuesta a Iberdrola Generación basada en el mismo tipo sancionador.

