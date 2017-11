IBERDROLA DESTACA QUE DOS TERCERAS PARTES DE SU ENERGÍA PROCEDEN YA DE LAS RENOVABLES

El responsable de RSC de Iberdrola, Roberto Fernández Albendea, asegura que la principal medida de su compañía para disminuir las emisiones de CO2 ha sido apostar por tecnologías de fuentes renovables, lo que ha supuesto que dos terceras partes de su generación de energía son renovables.

Fernández, en declaraciones a Servimedia, reconoció que el sector eléctrico es uno de los más C02 emiten a la atmosfera, por lo que puede mejorar su contribución a la lucha contra el cambio climático.

En este sentido, afirmó que el cambio climático “es un hecho científico y de eso no hay discusión”, por lo que lo calificó de “problema urgentísimo”.

A este respecto, informó de que desde Iberdrola se ha invertido desde el año 2000 alrededor 100.000 millones de euros, tanto en renovables como en redes, “porque las redes es un elemento importantísimo para llevar la energía a los clientes, que además estamos haciendo inteligentes, lo que nos da un mayor factor de eficiencia”, remarcó.

Fernández destacó que, gracias a este hecho, han logrado disminuir un 70% las emisiones en Europa. Además, recordó que han cumplido, con dos años de adelanto, con sus objetivos de emisiones para el 2020 pero no “nos quedamos ahí” y, por eso, “queremos dar ejemplo y convencer a otros agentes, ya que si adoptan nuestras estrategias y decisiones el problema se podría resolver”.

"NEUTRALIDAD TOTAL" EN CARBONO

El responsable de RSC de Iberdrola apuntó que para 2030 tienen el objetivo de reducir hasta el 50% de las emisiones específicas que hacían en 2007, para lograr en 2050 alcanzar la “neutralidad total” en carbono.

Además, comentó que se pueden reducir las emisiones mejorando la eficiencia de las redes de transporte y distribución para que tengan menos pérdidas, y promoviendo la eficiencia energética de sus clientes porque “la energía más limpia es aquella no consumida”. Por ello, dijo que intentan "mejorar nuestras plantas de generación para que consuman menos energía en sus procesos internos”.

Fundamentalmente, añadió, “el meollo de la cuestión es generar energía limpia a partir de una fuente renovable y no emisora”.

Fernández señaló que hay varias vías para mejorar la implantación de las renovables, siendo “la más evidente” la parte tecnológica, donde las renovables “pueden abaratar su coste de producción”, aunque reconoció que la mejora de los costes de producción de renovables en la última década ha sido “espectacular”.

En este sentido, valoró que, en determinadas localizaciones de viento y sol, las renovables no necesitan ningún tipo de subsidio. Así, “la eólica ha seguido un camino progresivo de ganar eficiencia en coste pero la fotovoltaica, en los últimos cuatro años, ha pegado un salto importante”.

"HUECO" PARA LAS RENOVABLES

Por otro lado, la segunda vía es la regulación, donde según Fernández “hay que hacer hueco a las renovables”. En este sentido, dijo que están proponiendo al mínimo la producción con combustibles fósiles”.

“Si evitamos la producción con combustibles fósiles reconociendo un precio de verdad al carbono, estaremos abriendo hueco para que las renovables ocupen ese espacio y provean más energía”, aseveró.

El responsable de RSC en Iberdrola dijo que se trata de una tendencia “imparable”, pero añadió que lo que hay que conseguir es que se haga “lo más rápido posible y lo más eficientemente posible, sin descuidar el coste hacia nuestros clientes”. Por ello, apuntó qu “hay que invertir en las tecnologías adecuadas en el momento adecuado y soportados por la regulación adecuada”.

Por último, afirmó que la energía eólica es una energía eficiente y la energía fotovoltaica ha ganado mucho en eficiencia en los últimos años, y auguró que ambas continuarán en esa dirección.

Fernández lamentó que si no se desarrollan es más por un problema de diseñar un futuro mercado de producción eléctrica donde estas renovables tengan su hueco que porque se reconozca el coste de producir con tecnologías contaminantes”.

“Es por un aspecto más de regulación de mercado más que de tecnología”, pero “lo que está claro es que las renovables son una realidad ya”, concluyó el responsable de RSC de Iberdrola.

