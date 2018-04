IAG CONFIRMA QUE SE PLANTEA COMPRAR NORWEGIAN

Google Plus

International Airlines Group (IAG) estudia la posibilidad de adquirir la aerolínea de bajo coste Norwegian, de la que controla ya el 4,61%.



Así lo ha comunicado IAG a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en respuesta a la “especulación en medios de prensa” acerca de que estaría considerando realizar dicha oferta.

IAG confirma que considera que Norwegian es “una inversión atractiva” y explica que la inversión minoritaria que ya ha realizado está destinada a establecer una posición desde la cual iniciar conversaciones, incluyendo la posibilidad de formular una opa.

Además, asegura que hasta la fecha tales conversaciones no han tenido lugar, que no ha tomado ninguna decisión sobre la formulación de una opa en este momento y que no existe certeza sobre si se llegará a tomar tal decisión.



