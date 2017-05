Seat, Idiada, Nissan y Hyundai, ganadores de los XI Premios Automobile Barcelona

Seat ha obtenido el premio 'Be the One', la categoría que premia el modelo de mercado que más unidades ha comercializado en Catalunya en 2016, en este caso, el modelo León, que vendió más de 6.063 unidades, ha informado el Salón Automobile Barcelona en un comunicado este sábado.

El reconocimiento en seguridad 'Be Safe' se ha otorgado a Idiada por su labor de desarrollo de la seguridad para diversas marcas del sector, mientras que el premio 'Be Connect' sobre la aplicación de nuevas tecnologías en el automóvil ha recaído en Nissan por su 'Nissan Intelligent Mobility'.

Finalmente, Hyundai ha sido premiada en la categoría 'Be Green' por su apuesta por el impulso de soluciones que fomenten la conducción sostenible, y el jurado ha valorado la gama Ioniq de la marca, que apuesta por tres variantes: eléctrico puro, híbrido e híbrido enchufable.

El jurado de esta edición, que cuenta con el patrocinio de MyTaxi y está organizada por MotorZeta, ha estado formado por el director de Automobile Barcelona, José Miguel García; el representante de la Societat de Tècnics d'Automoció (STA), Rafael Boronat; el piloto de Ferrari, Marc Gené, y el directo de marketing de Racc, Josep Maria Miret.

También forman parte del jurado el responsable de motor de El Periódico y director editorial de MotorZeta, Xavier Pérez; el responsable de motor del diario Sport y director adjunto de MotorZeta, Josep Viaplana, y el responsable de la revista Autohebdo Sport y director adjunto de MotorZeta, Enrique González.